Avrupa Birliği'nin TPO Yasakları Güzellik Sektörünü Etkiliyor

MOMO Professional Kurucusu Liudmyla Zırh, "Avrupa Birliği jel ojelerde fotobaşlatıcı olarak kullanılan ve ürünün Ultraviyole (UV) ışığıyla sertleşmesini sağlayan Trimetilbenzoil Difenilfosfin Oksit'i (TPO) 1 Eylül itibarıyla yasakladı. Karar, ihtiyati tedbir yaklaşımıyla yürürlüğe girdi. Düzenleme özellikle güzellik merkezlerinde yaygın olarak uygulanan kalıcı ve jel oje işlemlerini doğrudan etkiledi. Türkiye'de henüz yasaklanmamış olmasına rağmen, Avrupa Birliği Komisyonu'nun 12 Mayıs'taki duyurusunu da dikkate alarak TPO'suz içerik çalışmalarına başlamıştık" dedi.

Zırh, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Güzellik sektöründe her zaman daha sağlıklı ve güvenli çözümler geliştirmeyi öncelikli hedefimiz olarak kabul ediyoruz. Türkiye'de henüz yasaklanmamış olmasına rağmen, Avrupa Birliği Komisyonu'nun 12 Mayıs'taki duyurusunu da dikkate alarak TPO'suz içerik çalışmalarına başlamıştık."

Zırh, "TPO, jel ojelerde fotobaşlatıcı olarak kullanılan ve UV ışığında ürünün sıvıdan katı hale geçmesini sağlayan bir bileşen. İnsan sağlığını merkezine alan içerikler geliştirmeye devam ederken, kalıcı ojelerimiz başta olmak üzere ürünlerimizi TPO'suz formülle üretmeye başladık. Çünkü bizim için kalıcı güzellik, ancak güvenlik ve sağlıkla birlikte anlam kazanıyor. Bizim için en değerli şey, kadınların kendilerini güzel ve aynı zamanda güvende hissetmeleri. O yüzden başta ojelerimiz olmak üzere, tüm ürünlerimiz artık sadece uzun süre kalıcılık odağıyla sınırlı kalmıyor. TPO'suz ve sağlığınızı koruyan formüllerle hazırlanıyor" diye konuştu.

Zırh, "Sektörün ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamak için uzun süre önce kurduğumuz Ar-Ge birimimizde kesintisiz şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bugün ise kullanıcılarımıza tamamen güvenli, TPO'suz ve yüksek performanslı ürünler sunabiliyoruz" ifadelerini kullandı.