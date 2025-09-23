Haberler

Avrupa Birliği'nin TPO Yasakları Güzellik Sektörünü Etkiliyor

Avrupa Birliği'nin TPO Yasakları Güzellik Sektörünü Etkiliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MOMO Professional Kurucusu Liudmyla Zırh, Avrupa Birliği'nin jel ojelerde kullanılan TPO'yu yasaklaması sonrası Türkiye'de TPO'suz içerik geliştirme çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Zırh, sağlıklı ve güvenli ürünler sunmanın öncelikleri olduğunu belirtti.

MOMO Professional Kurucusu Liudmyla Zırh, "Avrupa Birliği jel ojelerde fotobaşlatıcı olarak kullanılan ve ürünün Ultraviyole (UV) ışığıyla sertleşmesini sağlayan Trimetilbenzoil Difenilfosfin Oksit'i (TPO) 1 Eylül itibarıyla yasakladı. Karar, ihtiyati tedbir yaklaşımıyla yürürlüğe girdi. Düzenleme özellikle güzellik merkezlerinde yaygın olarak uygulanan kalıcı ve jel oje işlemlerini doğrudan etkiledi. Türkiye'de henüz yasaklanmamış olmasına rağmen, Avrupa Birliği Komisyonu'nun 12 Mayıs'taki duyurusunu da dikkate alarak TPO'suz içerik çalışmalarına başlamıştık" dedi.

Zırh, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Güzellik sektöründe her zaman daha sağlıklı ve güvenli çözümler geliştirmeyi öncelikli hedefimiz olarak kabul ediyoruz. Türkiye'de henüz yasaklanmamış olmasına rağmen, Avrupa Birliği Komisyonu'nun 12 Mayıs'taki duyurusunu da dikkate alarak TPO'suz içerik çalışmalarına başlamıştık."

Zırh, "TPO, jel ojelerde fotobaşlatıcı olarak kullanılan ve UV ışığında ürünün sıvıdan katı hale geçmesini sağlayan bir bileşen. İnsan sağlığını merkezine alan içerikler geliştirmeye devam ederken, kalıcı ojelerimiz başta olmak üzere ürünlerimizi TPO'suz formülle üretmeye başladık. Çünkü bizim için kalıcı güzellik, ancak güvenlik ve sağlıkla birlikte anlam kazanıyor. Bizim için en değerli şey, kadınların kendilerini güzel ve aynı zamanda güvende hissetmeleri. O yüzden başta ojelerimiz olmak üzere, tüm ürünlerimiz artık sadece uzun süre kalıcılık odağıyla sınırlı kalmıyor. TPO'suz ve sağlığınızı koruyan formüllerle hazırlanıyor" diye konuştu.

Zırh, "Sektörün ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamak için uzun süre önce kurduğumuz Ar-Ge birimimizde kesintisiz şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bugün ise kullanıcılarımıza tamamen güvenli, TPO'suz ve yüksek performanslı ürünler sunabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Milyonlarca memuru ilgilendiren adım: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu'nda

Milyonlarca memuru ilgilendiren konu, Rekabet Kurulu'na taşındı
ABB'nin konser harcamaları MASAK raporunda: Paranın yüzde 80'i firmalara aktarılmış

MASAK raporunda neler var neler! İşte ABB'ye operasyonun detayları
Azerbaycan, İsrail konusunda beklenen duruşu sergileyemedi

İsrail konusunda beklenen duruşu sergileyemediler
Zabıta müdürü, pazarcı esnafını sıraya dizip azarladı: Şımarıyorsunuz

O garibanları sıraya dizip hesap sormak da nedir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TMSF, 690 mağazalı dev giyim markasını satıyor

Türkiye'nin 690 mağazalı tekstil devi rekor bedelle satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.