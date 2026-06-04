Haberler

Attan düşen kadının organları 4 hastaya umut oldu

Attan düşen kadının organları 4 hastaya umut oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde attan düşerek ağır yaralanan ve 4 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Nihal Gürel'in bağışlanan organları, nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde attan düşüp ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Nihal Gürel'in (62) bağışlanan organları, nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu.

Salihli'de yaşayan 2 çocuk annesi Nihal Gürel, 30 Mayıs'ta saat 19.00 sıralarında arkadaşlarıyla Adala Mahallesi'ndeki bir at çiftliğine gitti. Gürel, burada bindiği attan dengesini kaybedip, düştü. Başını çarpıp, ağır yaralanan Gürel, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Gürel'in, dün saat 22.30 sıralarında beyin ölümü gerçekleşti.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Hastane yetkilileri, Gürel'in organlarının bağışlanması için ailesiyle görüşme gerçekleştirdi. Ailenin onay vermesi ile Salihli Devlet Hastanesi'nde yapılan operasyonla Gürel'in karaciğeri, böbrekleri, kalbi ve korneaları ameliyatla alındı. Alınan organların nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere ilgili sağlık merkezlerine gönderildiği bildirildi. Öte yandan Gürel'in cenazesini yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! 'Rüşvet' iddiası

Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti

YDK kararı sonrası CHP'de taşlar yerinden oynadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanmak isteyen eşini çocuğunun gözü önünde katletti

Eşini çocuğunun gözü önünde katletti! İfadesi kan dondurdu
Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Memurun 13 yarış atı çıktı

Sıradan bir belediye memuru ama... Yarış atı sayısı öyle böyle değil
Türkiye- Kırgızistan Türk Film Günleri Bişkek'te 10. kez perde açtı

Kardeş ülkede sinema buluşması: 10. Türk Film Günleri başladı
Ertuğrul Doğan transferi canlı yayında duyurdu: Kadromuza kattık

Transferi canlı yayında duyurdu: Kadromuza kattık
Kocaelispor'dan ayrılan Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu

Kocaelispor'dan ayrılır ayrılmaz yeni takımı belli oldu
Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın

Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın

Cesc Fabregas, Galatasaray'ın savunmadaki kalbini istiyor

Tarihinde ilk kez Devler Ligi'ndeler! G.Saray'ın kalbini istiyorlar
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>