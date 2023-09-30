Düzce'de İtfaiye Teşkilatının 309'ncu kuruluş yıldönümü ve İtfaiye Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. İtfaiyeciler, artan kan ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla kan bağışında bulunarak farkındalık oluşturdu.

-Ateş savaşçıları önce dua etti sonra kan verdi

DÜZCE - Düzce'de İtfaiye Teşkilatının 309'ncu kuruluş yıldönümü ve İtfaiye Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Hafta boyunca ziyaretçi akınına uğrayan müdürlük, artan kan ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla kan bağışında bulunarak farkındalık oluşturdu.

25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiyecilik Haftası münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenleyen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, bu yönde sabah içtimasında bir araya geldi. Görevi bulunanların haricindeki tüm itfaiye personellerinin hazır bulunduğu ortamda sabah içtiması gerçekleştirildi. İtfaiyeciler itfaiye duasını okuyarak görevlerine başladılar.

Burada bir konuşma gerçekleştiren İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, teşkilatının 309. kuruluş yıldönümünü kutladıklarını belirterek, "Geçmişten bugüne yapılan bir takım değişiklikler var. Düzce İtfaiyesi olarak arama kurtarma, su altı ve üstü arama kurtarma, yangınlara müdahale, orman yangınlarına müdahale, kaza ve kırıma müdahale, deprem sel gibi doğal afetlere müdahale konusunda çok ciddi ve ileri seviyede performansımız var. Oluşabilecek herhangi bir doğal afete müdahale edebilecek güce sahibiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

İtfaiye Müdürü Kahraman'ın konuşmasının ardından ateş savaşçıları sosyal farkındalık oluşturarak artan kan ihtiyacına katkı sağlamak için kan bağışında bulundular.