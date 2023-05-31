Atatürk Üniversitesi ilaç firmalarıyla protokol imzaladı

Atatürk Üniversitesi, Berko, May Pharma ve Altobio İlaç firmalarıyla protokol imzalayarak ilaç sanayisi alanında iş birliği yapacak. Yapılan protokolün üniversite-sektör iş birliği açısından önemli olduğu belirtildi.

İlaç sanayi alanında protokol imzalamak üzere Atatürk Üniversitesine gelen Berko, May Pharma ve Altobio İlaç firmalarının yöneticileri Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın konuğu oldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Araştırma Üniversiteleri Destek Programı kapsamında desteklenen ve yürütücülüğünü Doç. Dr. Bilal Nişancı'nın yaptığı 'Remifentanil ve Fentanil Etken Maddelerinin ve Türevlerinin Etkin ve Yeni Yöntemler ile Sentezlenmesi' isimli proje kapsamında protokol imzalandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Berko İlaç Genel Müdürü Barış Özyurtlu, May Pharma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Yinanç ve Proje Koordinatörü Mahmut Esat Yinanç ve Altobio İlaç Genel Müdürü Ahmet Altuğ Oğuz ile Klinik Araştırmalar Aşı ve İlaç Koordinatörlüğü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve Doç. Dr. Serdar Burmaoğlu imza töreninde yer aldılar.

İmza töreninde konuşan Rektör Çomaklı, ilaç firmalarıyla imzalanan bu protokolün üniversite-sektör iş birliği açısından önemli olduğunu belirterek Atatürk Üniversitesinin çeşitli proje ve iş birlikleriyle daima sektörle iç içe olacağını söyledi.

Özellikle ilaç sanayisine üniversite olarak önem verdiklerini aktaran Prof. Dr. Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin daha önce parkinson, alzheimer ve depresyon tedavisinde kullanılacak ilaçlar ürettiğini hatırlatarak, bu sektörde gelişim gösteren bir bilim merkezi olduğunu kaydetti.

Konuklarına, proje sahibi Doç. Dr. Bilal Nişancı'ya ve iş birliğinde emeği geçen herkese teşekkür eden Rektör Çomaklı, protokolün hayırlı olmasını diledi. - ERZURUM