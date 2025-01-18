Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 'süreç' mesajı!
Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek

Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri

Kılıçdaroğlu'ndan uzun aradan sonra ilk video! CHP'ye sert mesajlar
Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama

Hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem için bakanlık harekete geçti

Ataşehir'de Sahte ve Kaçak Alkol Denetimi Yapıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ataşehir'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alkol satışı yapan işletmelere yönelik sahte ve kaçak alkol denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde ruhsat ve alkol bandrolleri kontrol edilerek eksik belgeleri bulunan işletmelere cezai işlemler uygulandı.

Ataşehir'de sahte ve kaçak alkol denetimi

İSTANBUL - İstanbul Ataşehir'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alkol satışı yapan işletmelere yönelik sahte ve kaçak alkol denetimi gerçekleştirildi.

Ataşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilgili ekiplerce alkol satışı yapan işletmelere yönelik sahte ve kaçak alkol denetimleri yapıldı. Denetimlerde, iş yerlerinin bulundurması gereken ruhsat ve evraklar kontrol edilirken, alkol şişelerinin bandrolleri de incelendi. İşletme sahiplerini ve mekanda bulunan şahısları polis ekipleri Genel Bilgi Tarama sorgulamasından geçirdi. Denetim yapılan bir işletmede alkollerin faturası eksik çıkması sonucu tutanak tutularak, işletme sahibine ekipler tarafından cezai işlem uygulandı. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Ataşehir'de Sahte ve Kaçak Alkol Denetimi Yapıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ BERKE KAYA - Sağlık
img

Mezun olan nişanlısını hediyeye boğdu
img

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
img

Tüm şehri alarma geçiren olayda 3 gündür tek bir iz yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstismar ve boğulma sonucu öldüğü öne sürülen 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifade

İnfial yaratan olayda 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifade
Canlı anlatım! Top direkten döndü

Top direkten döndü! Tempo inanılmaz
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
İsrail'in ateşkesi onaylaması sonrası ABD basınından olay iddia

Trump'ın sert mesajı Netanyahu'yu harekete geçirmiş
Köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Savaş ilanı' yanıtı

"Savaş ilanı" diyen Özgür Özel'e çok konuşulacak bir çağrı yaptı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.