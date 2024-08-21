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Arjantin'de maymun çiçeği alarmı: Kargo gemisi karantinaya alındı

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Arjantin, yeni bir maymun çiçeği (mpox) varyantı nedeniyle bir kargo gemisini karantinaya aldı. Liberya bandıralı gemide Hintli bir mürettebatta şüpheli belirtiler görülünce, acil durum protokolü uygulandı. Gemi, test sonuçları çıkana dek Parana Nehri'nde kalacak. Bu olay, DSÖ'nün mpox'u küresel sağlık acil durumu ilan etmesinden kısa süre sonra yaşandı. Hastalık genelde hafif seyrediyor, ancak bağışıklığı zayıf kişiler için tehlikeli olabilir.

Arjantin, yeni ve hızla yayılan bir maymun çiçeği (mpox) varyantı nedeniyle bir kargo gemisini karantinaya aldı. Bu, küresel bir halk sağlığı alarmını tetikledi.

Liberya bandıralı gemide, Hintli bir mürettebatta "kist benzeri cilt lezyonları" görülmesi üzerine alarm verildi. Sağlık yetkilileri acil durum protokolünü devreye soktu ve mürettebatın gemiden inmesini yasakladı. Sadece sağlık personelinin gemiye girmesine ve muayene yapmasına izin verilecek.

Gemi, test sonuçları çıkana kadar Parana Nehri'nde karantinada kalacak. Ina-Lotte adlı gemi, Brezilya'dan soya yükü almak için gelmişti.

Bu olay, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) maymun çiçeğini küresel sağlık acil durumu ilan etmesinden bir hafta sonra gerçekleşti. Bu yıl 13 ülkede vakalar görüldü ve Afrika'da 571 ölüm kaydedildi.

Mpox'un iki türü var: Clade 1 ve Clade 2. Clade 1'in ölüm oranı daha yüksek ve yeni mutant suşu Clade 1b hızla yayılıyor.

Hastalık genellikle hafif seyrediyor, ancak bağışıklık sistemi zayıf kişiler için ölümcül olabiliyor.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Sağlık

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