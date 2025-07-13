Arizona'da Akciğer Vebasından İlk Ölüm!

Arizona'da Akciğer Vebasından İlk Ölüm!
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ABD'nin Arizona eyaletinde, Coconino bölgesinde 2007 yılından bu yana ilk kez bir kişinin akciğer vebası nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişinin akciğer vebası nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

ABD'nin Arizona eyaletinin Coconino bölgesinde 2007'den bu yana ilk kez bir kişinin akciğer vebası nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Coconino bölgesinin internet sitesinden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, 2007'den bu yana ilk kez bir bölge sakininin, akciğer vebası nedeniyle yaşamını yitirdiği fakat bu kişiye ilişkin detaylı bilgilerin paylaşılmayacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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