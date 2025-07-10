Arının Sokması Sonucu Alerjik Şok Geçiren Genç Hayatını Kaybetti

Arının Sokması Sonucu Alerjik Şok Geçiren Genç Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde arı sokması sonucu alerjik şok geçiren 31 yaşındaki Barış Şen, hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından cenaze namazı bugün öğle vakti kılınacak.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde arının sokması sonucu alerjik şok geçiren Barış Şen (31), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Geyve ilçesi Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. Arının kulağından soktuğu Barış Şen, fenalaşınca ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Arı alerjisi olduğu öğrenilen Şen, burada kurtarılamadı.

Barış Şen, bugün öğle vakti Umurbey Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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