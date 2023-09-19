Artvin'de sahibini ısıran köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı! 3 köy karantina altına alındı

Artvin'in Arhavi ilçesinde sahibini ısıran ve çok kısa bir süre sonra ölen köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı. Korkutan gelişme sonrası Yolgeçen, Kavak ve Ulaş köyleri 6 ay süreyle karantina altına alındı.