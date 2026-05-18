Haberler

Ardahan'da anjiyo ve kemoterapi ünitesi törenle açıldı

Ardahan'da anjiyo ve kemoterapi ünitesi törenle açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan Devlet Hastanesi bünyesinde yapımı tamamlanan anjiyo ve kemoterapi ünitesi ek hizmet binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Modern cihazlarla donatılan merkez, bölge halkına daha kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor.

Ardahan Devlet Hastanesi bünyesinde yapımı tamamlanan anjiyo ve kemoterapi ünitesi ek hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bölge halkına daha kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti sunulması amacıyla hayata geçirilen yeni binanın açılışına protokol üyeleri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Modern tıbbi cihazlarla donatılan ek hizmet binasında anjiyo ve kemoterapi üniteleriyle birlikte birçok sağlık hizmetinin sunulacağı belirtildi. Yetkililer, yeni merkezin özellikle çevre il ve ilçelerden gelen hastaların tedavi süreçlerini kolaylaştıracağını ifade etti.

Açılış programında konuşan AK Parti Ardahan Milletvekili, sağlık alanındaki yatırımların artarak devam edeceğini belirterek, yeni hizmet binasının bölge için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

İl Sağlık Müdürü İshak Askeroğlu ise yeni ünitenin teknik altyapısı ve sunacağı hizmetlere ilişkin bilgi verdi.

Yapılan duaların ardından kurdele kesilerek anjiyo ve kemoterapi ünitesi ek hizmet binasının resmi açılışı gerçekleştirildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi! İşte ilk sözleri
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan 'AK Parti'ye geçecek' iddialarına cevap

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! Sözleriyle alandakileri coşturdu
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a son kıyak! Lafını bile etmedi

Giderayak son kıyağını yaptı!

Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık 'kaçak elektrik' cezası

Doktor da bunu yaparsa! Elektrikli araç şarjı 840 bin TL'ye patladı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı

Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali

Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda

Telefonunu değiştirmeyi düşünenlere kötü haber