Ardahan'da anjiyo ve kemoterapi ünitesi törenle açıldı

Ardahan Devlet Hastanesi bünyesinde yapımı tamamlanan anjiyo ve kemoterapi ünitesi ek hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bölge halkına daha kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti sunulması amacıyla hayata geçirilen yeni binanın açılışına protokol üyeleri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Modern tıbbi cihazlarla donatılan ek hizmet binasında anjiyo ve kemoterapi üniteleriyle birlikte birçok sağlık hizmetinin sunulacağı belirtildi. Yetkililer, yeni merkezin özellikle çevre il ve ilçelerden gelen hastaların tedavi süreçlerini kolaylaştıracağını ifade etti.

Açılış programında konuşan AK Parti Ardahan Milletvekili, sağlık alanındaki yatırımların artarak devam edeceğini belirterek, yeni hizmet binasının bölge için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

İl Sağlık Müdürü İshak Askeroğlu ise yeni ünitenin teknik altyapısı ve sunacağı hizmetlere ilişkin bilgi verdi.

Yapılan duaların ardından kurdele kesilerek anjiyo ve kemoterapi ünitesi ek hizmet binasının resmi açılışı gerçekleştirildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı