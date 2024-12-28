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Aort Yırtığı Geçiren Hasta Hayatına Kavuştu

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Hatay'da göğüs ve sırt ağrısı ile hastaneye başvuran Yılmaz Diken, yapılan başarılı ameliyatla aort yırtığından kurtuldu. Doktoru, anevrizmanın ölümcül bir durum olduğunu ve erken müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Hatay'da göğüs ve sırt ağrısı nedeniyle hastaneye başvuran ve tetkiklerde aortu yırtıldığı belirlenen hasta, İskenderun Devlet Hastanesi'nde yapılan ameliyatıyla yaşama tutunmayı başardı.

İskenderun ilçesinde ailesiyle yaşayan 3 çocuk sahibi 55 yaşındaki Yılmaz Diken, 2 hafta önce evinde fenalaşarak yakınlarının yardımıyla İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada yapılan kontrolde Diken'in aort damarının yırtıldığı ve bu yırtığa bağlı olarak anevrizma (kan damarlarının duvarlarındaki zayıflama sonucu bir balon gibi genişlemesi) oluştuğu tespit edildi.

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkerim Damar, tarafından ameliyata alınan Diken, 6 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Dr. Damar, gazetecilere yaptığı açıklamada, aort yırtığının hastaların hayatını tehdit ettiğini söyledi.

Bu hastalara acil müdahale edilmesi gerektiğini belirten Damar, şöyle konuştu:

"Hastamız ani başlayan göğüs ve sırt ağrısıyla acile başvurdu. Daha önce herhangi bir hastalığı yada takipli bir rahatsızlığı yokken, acile geldiğinde çekilen tomografide aort yırtığına rastlandı. Biz başarıyla tedavisini tamamladık, ameliyatını yaptık. Hastamız artık bugün taburcu olacak. Aniden hayatını kaybedebilir ve iç kanamaya gidebilirdi. Biz erken müdahaleyle hayatını kurtarmış olduk."

Damar, anevrizmanın sinsi bir hastalık olduğunu vurgulayarak, kontrolsüz hipertansiyon, ileri yaş, tıkayıcı kalp ve damar hastalıkları, altta yatan genetik hastalıklar ve ailesel yatkınlık gibi risk faktörlerinin aort anevrizma ve yırtığa sebep olabileceğini belirterek, risk faktörleri olan her yaştaki bireyin periyodik kontrollerini yaptırmasını, belirtilere dikkat etmesini istedi.

Yılmaz Diken de sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Göğsümde çok büyük bir ağrım vardı. Hastaneye geldim, hemen tedavime başlandı. Şu anda çok iyi hissediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Sağlık
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