Aort Diseksiyonu Geçiren İnşaat Ustası Başarılı Ameliyatla Kurtarıldı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde inşaat ustası Yılmaz Benli, aort diseksiyonu (kalpten çıkan ana damarın yırtılması) rahatsızlığından erken tanı ve başarılı müdahaleyle kurtuldu.

Benli, inşaatta çalıştığı sırada kalbinde, çenesinde ve başında oluşan ağrılar nedeniyle Gülağaç Devlet Hastanesi'ne gitti.

Yapılan tetkik ve incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirilen ve aortu, aort kapakçığı ile koroner damarlarında yırtıklar tespit edilen Benli, yaklaşık 6 saat süren başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

İnşaat ustası 42 yaşındaki Yılmaz Benli, yapılan tetkikler sonrası acil ameliyata alındığını belirterek, zor bir ameliyat süreci geçirdiğini, kendisiyle çok iyi ilgilenen sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu kaydetti.

Hastanenin kalp damar cerrahlarından Özer Gazioğlu ise acil olarak hızlıca ekibi toplayarak operasyona başladıklarını dile getirdi.

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Gazioğlu, "Yoğun bakımda iki günlük sürenin ardından servisimize aldık ve taburcu konumuna getirdik. Bu hastalık kalp kriziyle aynı belirtileri gösterir. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, başa, çeneye ve kola yayılan ağrılar belirtileridir. Bu şikayeti olan hastalarımızın beklemeden hızlı şekilde kardiyoloji uzmanına görünmesi gerekir. 40 yaş üzeri erkeklerin bir şikayeti olmasa da 6 ayda bir kalp muayenesi yaptırması gerekiyor. Bu tarz hastalıklarda erken tanı çok önemli." ifadesini kullandı.

Hastanenin kalp damar cerrahlarından Serkan Sönmez de aort yırtıklarının ölümcül sonuçlar doğuran bir hastalık olduğunu söyledi.

Aort yırtıklarında tanının çok erken konulması gerektiğini belirten Sönmez, bu tür operasyonları hastanede başarılı şekilde gerçekleştirdiklerini vurguladı.