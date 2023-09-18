Antalya'da Ticari Gemide Göğüs Ağrısı Geçiren Gemicinin Durumu İyi

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarındaki ticari gemide göğüs bölgesinde ağrı ve kalp krizi şüphesiyle rahatsızlık geçiren 22 yaşındaki gemici, sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı. Hastanedeki muayenesinde strese bağlı rahatsızlık geçirdiği belirtilen gemici, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Dün saat 11.25'te Tele Sağlık tarafından Kaş limanı açıklarında uluslararası sular üzerinden Iskenderun limanına intikal etmekte olan Türk bayraklı Hacı Mehmet Kaptan isimli ticari gemide gemici olarak çalışan Berkan Sayın (22), göğüs bölgesinde ağrı şikayeti olduğunu söyledi. Gemideki diğer görevliler kalp krizi şüphesiyle Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına tahliye taleplerini bildirdi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yanlarına 112 Acil Sağlık personelini de alarak 12.10 sıralarında Kaş Limanı'nın yaklaşık 3 mil güneyindeki gemiye ulaştı. Burada ilk yardımı yapılan genç gemici, 12.50'de Kaş limanında hazır bulunan 112 ambulansına teslim edildi.

Kaş Devlet Hastanesine götürülen gemici, yapılan tetkikler ve muayene sonucunda strese bağlı rahatsızlık geçirdiği, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi. - ANTALYA