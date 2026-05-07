Antalya'da "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması kapsamında ev ziyaretleri başladı

Sağlık Bakanlığı'nın 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulaması ile koordinatör ebeler, ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarını evlerinde ziyaret ederek sağlıklı gebelik için destek sağlıyor.

Antalya'da, Sağlık Bakanlığının anne ve bebek sağlığına yönelik hayata geçirdiği "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması çerçevesinde koordinatör ebeler, ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarını evlerinde ziyaret ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Normal Doğum Eylem Planı doğrultusunda, tıbbi zorunluluk bulunmadıkça sezaryen oranlarının azaltılması, normal doğumun teşvik edilmesi, doğum hizmetlerinde kalite artırımı ve dijital takip sistemlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Halk Sağlığı Yönetim Sistemi Gebelik Modülü üzerinden özellikle son üç ayındaki gebeler, ev ziyaretleri ve yüksek riskli gebeler takip ediliyor.

"Güvenli gebelik, sağlıklı gelecek" anlayışıyla yürütülen uygulamada, anne adaylarına gebelik sürecini daha bilinçli ve sağlıklı geçirmeleri için birebir destek veriliyor. Koordinatör ebeler tarafından yapılan ev ziyaretlerinde, gebelik takibi, sağlıklı beslenme, doğuma hazırlık, doğum sonrası bakım ve anne sütünün önemi gibi konularda bilgilendirme yapılıyor.

Ziyaretlerde ayrıca Sağlıklı Hayat Merkezi ile Döşemealtı Devlet Hastanesi bünyesindeki Gebe Okulu hizmetleri ve Sağlık Bakanlığının geliştirdiği "Annelik Yolculuğu Mobil Uygulaması" hakkında da bilgilendirme gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, ilk gebeliğin anne adayları için önemli bir süreç olduğuna dikkat çekerek, "Koordinatör ebelerimizle sahaya inerek, annelerimizin kendilerini en güvenli hissettikleri ortam olan evlerinde onlara rehberlik ediyor, bu özel süreçte her zaman yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Hedefimiz, bilinçli anneler ve sağlıklı nesiller için her gebemize ulaşmak, gebelik sürecini profesyonel destekle daha güvenli ve sağlıklı hale getirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde ilk gebeliğini yaşayan bir anne adayına koordinatör ebe tarafından ev ziyareti gerçekleştirilerek danışmanlık hizmeti verildi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız
