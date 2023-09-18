Antalya'da gemide rahatsızlanan kişi hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarındaki gemide rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Acil Sağlık ekiplerince tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı. Gemide çalışan 22 yaşındaki Berkan Sayın, göğüs bölgesindeki ağrı şikayeti üzerine tahliye talebinde bulunuldu. Sayın, yapılan tetkikler sonucunda strese bağlı rahatsızlık geçirdiği belirlendi.