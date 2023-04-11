Antalya'da devlet hastanesinde kurulan Tüp Bebek Merkezi anne adaylarına umut oldu

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (AEAH) 8 ay önce kurulan Tüp Bebek Merkezi sayesinde, 7 anne adayı hamile kaldı.

İş insanı İrfan Güzel'in katkısı, AEAH Başhekimi Yalçın Yüksel ve emekli Prof. Dr. Aysel Uysal'ın destekleriyle kurulan Tüp Bebek Merkezi faaliyete başladı.

Merkezde aralarında 4 embriyolog, 2 kadın doğum uzmanı ve 5 hemşire bulunan 15 kişilik ekip, evlat sahibi olmak isteyen çiftler için mesai mefhumu gözetmeden nöbetleşe çalışıyor.

Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Işıl Köleli, AA muhabirine, 8 ay önce faaliyete başlayan merkezin açılmasının arka planında yıllardır süren bir çaba olduğunu söyledi.

Merkeze, iş insanı Güzel'in desteğiyle son teknoloji cihazlarının alındığını belirten Köleli, "Embriyoloji laboratuvarındaki ve tüp bebek ünitesindeki cihazlar, en ileri teknolojiyle üretilmiş cihazlar. Şimdiden hem şehir içinden hem şehir dışından birçok hastayı tedavi ediyoruz. Yurt dışından gelen hastalarımız da var." dedi.

Köleli, merkezde görevli ekibin gece gündüz demeden özveriyle çalıştığını dile getirdi.

Aldıkları her gebelik haberiyle çok mutlu olduklarını ifade eden Köleli, "Merkezde şu ana kadar 22 transfer yaptık, 7 gebemiz var. Yeni açılmamıza rağmen elde ettiğimiz oran oldukça yüksek. Avrupa ve ABD'deki merkezlere denk bir başarı yakaladık." diye konuştu.

Merkeze başvuran çiftlerin belirli kriterleri taşıması gerektiğini vurgulayan Köleli, çocuk sahibi olmaya engel durumları ortadan kaldırarak tedaviye başladıklarını kaydetti.

Köleli, anne adaylarını gebelik sürecinde de yalnız bırakmadıklarını ve takiplerini yaptıklarını aktararak, şunları söyledi:

"En son 43 yaşındaki bir hastamız gebe kaldı. Daha önce başka yerlerde çok fazla tüp bebek denemesi olmuştu. Merkezimizde yapılan transfer sonucunda pozitif sonuç aldık ve çok mutlu olduk. Yine bir gebemiz 17 yıldır çocuk özlemi çekiyordu ve onun da denemeleri olmuştu. Buradaki ilk denemesinde gebe kaldı."