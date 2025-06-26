Antalya'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Kişinin Organları Üç Hastaya Nakledilecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen 60 yaşındaki H.K'nin organları, ailesinin bağış kararıyla üç hastaya nakledilecek. Hastane organ nakli koordinatörü, organ bağışının önemine dikkat çekti.

Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen 60 yaşındaki kişinin bağışlanan organları 3 hastaya nakledilecek.

Geçirdiği beyin kanaması sonucu Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan H.K'nin tedavilere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin organ ve doku nakli koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü ailesi, H.K'nin organlarını bağışlama kararı aldı.

Antalya'daki organ nakli merkezlerinden gelen doktorlar, iki böbreği ve karaciğeri nakletmek üzere merkezlerine götürdü.

Hastanenin Organ Nakli Koordinatörü Hakkı Ergüden, gazetecilere, 13 Haziran'da beyin kanaması şikayetiyle hastanelerine getirilen hastanın gece itibarıyla beyin ölümünün tespit edildiğini söyledi.

Ailenin acılı anında diğer hastalara can olması için bağış yaptığını belirten Ergüden,"Aileye bu onurlu davranışlarından dolayı minnet duygularımızı iletiyoruz. Onlara Allah'tan rahmet ve sabır diliyoruz. Hastanemizde 6 ayda 11 beyin ölümü teşhisi konuldu. Bunlardan 7'sinin organları bağışlandı. 11'de 11 olmasını çok isteriz, bunun için farkındalık çok önemli." diye konuştu.

Ergüden, organ bağışının yeni hayatlarda umut olması açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Sağlık
Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı

Ülke tarihinin en büyük indirimi tabelaya yansıdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz! Çantayla önlem aldı

Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz
Kamu işçisine zam pazarlığında ikinci teklif tarihi belli oldu

Kamu işçisine zam pazarlığında ikinci teklif tarihi belli oldu
Yeğenini diri diri böyle yaktı

Yeğenini diri diri böyle yaktı
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Paranın üzerine yazılan not, öğrenci evine sipariş götüren kuryeyi çıldırttı

Paranın üzerine yazılan not, sipariş götüren kuryeyi çıldırttı
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü

Ünlü oyuncu trafikte öldüresiye dövüldü, canını zor kurtardı
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.