Antalya'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Kişinin Organları Üç Hastaya Nakledilecek

Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen 60 yaşındaki kişinin bağışlanan organları 3 hastaya nakledilecek.

Geçirdiği beyin kanaması sonucu Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan H.K'nin tedavilere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin organ ve doku nakli koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü ailesi, H.K'nin organlarını bağışlama kararı aldı.

Antalya'daki organ nakli merkezlerinden gelen doktorlar, iki böbreği ve karaciğeri nakletmek üzere merkezlerine götürdü.

Hastanenin Organ Nakli Koordinatörü Hakkı Ergüden, gazetecilere, 13 Haziran'da beyin kanaması şikayetiyle hastanelerine getirilen hastanın gece itibarıyla beyin ölümünün tespit edildiğini söyledi.

Ailenin acılı anında diğer hastalara can olması için bağış yaptığını belirten Ergüden,"Aileye bu onurlu davranışlarından dolayı minnet duygularımızı iletiyoruz. Onlara Allah'tan rahmet ve sabır diliyoruz. Hastanemizde 6 ayda 11 beyin ölümü teşhisi konuldu. Bunlardan 7'sinin organları bağışlandı. 11'de 11 olmasını çok isteriz, bunun için farkındalık çok önemli." diye konuştu.

Ergüden, organ bağışının yeni hayatlarda umut olması açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.