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21 yaşındaki genç, organlarıyla 7 hastaya umut oldu

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Antalya'da, geçirdiği motosiklet kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki gencin organları bağışlandı.

Antalya'da, geçirdiği motosiklet kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki gencin organları bağışlandı.

Kentte, 3 Ağustos'ta motosiklet kazası sonucu ağır yaralanan Baran Duman, Antalya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada 11 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Duman'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü ekibinin görüşmesinin ardından gencin ailesi, organ bağışı kararı aldı. Duman'ın bağışlanan karaciğeri, 2 böbreği, kalbi, pankreası ve 2 korneası, organ nakli bekleyen 7 hastaya umut olacak.

Farklı hastanelerin Organ Nakli Merkezlerinden gelen ekip, nakil bekleyen hastalara nakletmek üzere organları özel kaplarda merkezlerine götürdü.

Kaynak: AA
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