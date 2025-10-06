Antalya'da 3. Akdeniz Diyaliz Sempozyumu Gerçekleşti

Antalya'da 3. Akdeniz Diyaliz Sempozyumu'nda diyaliz tedavilerindeki son gelişmeler, teknolojik yenilikler ve hasta yaşam kalitesini artırmaya yönelik uygulamalar ele alındı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (AEAH), AEAH, Amasya Üniversitesi ve Türk Nefroloji Hemşireleri Derneği işbirliğiyle düzenlenen sempozyuma sağlık profesörleri, akademisyenler, sektör temsilcileri ve doktorlar katıldı.

AEAH Başhekimi Doç. Dr. Orhan Aras, buradaki konuşmasında, diyalizin yalnızca bir tedavi yöntemi değil, hastalara yaşamın devamını, umudu ve yeni bir nefesi armağan eden bir süreç olduğunu söyledi.

Hastanenin bu alandaki güçlü altyapısı ve deneyimli ekibiyle hem bölgesel hem de ulusal ölçekte örnek gösterilen bir diyaliz merkezine sahip olduğunu belirten Aras, "Evde diyaliz uygulamaları da hastalar için önemli bir dönüm noktası oldu. Artık yalnızca hastanemizde değil, hastalarımızın evlerinde de yaşam kolaylığı sağlayan bir hizmet sunuyoruz. Evde diyaliz cihazlarımızla, sağlık hizmetini daha erişilebilir ve daha insani bir boyuta taşıyoruz." dedi.

Sağlıkta yeniliklerin durmaksızın devam ettiğini dile getiren Aras, ilerleyen dönemde yapay zeka destekli izlem sistemleri ve kişiselleştirilmiş tedavi modelleriyle diyaliz hizmetlerinin daha ileri bir noktaya taşınacağını vurguladı.

Yapay zeka destekli diyaliz hizmetlerinin öncüsü olmaya kararlı olduklarının altını çizen Aras, "İnsan yalnızca yaşadığı hayat kadar değil, dokunduğu hayatlar kadar vardır. Bizim görevimiz, her hastamızın hayatına dokunmak, ona umut ve sağlık katmaktır." ifadelerini kullandı.

Sempozyum, alanında uzman konuşmacıların sunumları, bilimsel oturumlar ve yenilikçi yaklaşımların paylaşıldığı etkinliklerle tamamlandı.