Haberler

Anne, Kızına İkinci Hayat Verdi: 'Annelik Çok Farklı Bir Şey'

Anne, Kızına İkinci Hayat Verdi: 'Annelik Çok Farklı Bir Şey'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da böbrek yetmezliğiyle mücadele eden Hilal Selvi, annesi Ayşe Selvi'nin böbrek nakli ile sağlığına kavuştu. Ayşe Selvi, organ bağışının önemine dikkat çekerek, 'Herkese organ bağışı yapmalarını tavsiye ediyorum' dedi.

AMASYA'da böbrek yetmezliğiyle mücadele eden kızı Hilal Selvi'ye (39) böbreğini bağışlayıp ikinci kez hayat veren Ayşe Selvi (62), "Annelik çok farklı bir şey. O mutlu ve sağlıklı olduğu sürece ben de mutluyum" dedi.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruhi Tingiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde fizyoterapist olarak görev yapan Hilal Selvi'ye 2013 yılında böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Hastalık zamanla böbreklerine zarar verince Selvi, 2019 yılında diyaliz tedavisine başladı. Ancak Hilal Selvi'nin tedaviye rağmen böbrek yetmezliği ilerleyince, doktorlar nakil önerdi. Ayşe Selvi, 2019 yılında kızı için donör olmayı kabul etti. Yapılan tetkiklerde doku uyumu sağlanınca, 2021 yılında gerçekleştirilen ameliyatla anne Selvi'nin böbreği, kızına nakledildi. Ameliyatın ardından Hilal Selvi sağlığına kavuşurken, Ayşe Selvi de kısa sürede iyileşti.

'BENİ İKİNCİ DEFA DOĞURDU'

Yaşadığı süreci anlatan Hilal Selvi, "2013'te böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Zamanla böbrek tutulumum başladı. 6 yılın sonunda durumum daha da kötüye gitti. Çok ağır ilaçlar kullanıyordum. 2019'un Eylül ayında diyalize başladım. Çalışamaz hale gelmiştim, iki basamağı bile çıkamıyordum. Günlük sıvı hakkım 1,5 litreydi. Su, çorba, yoğurt hepsi buna dahildi. Canım istemesin diye ailem bile bazı meyveleri yanımda yemiyordu. Annemle babamın ikisini de donör olarak uygun buldular ama annem, 'Ben vereceğim' dedi. 2021'de nakil yapıldı. Ben 45 gün toparlanamadım, annem 3'üncü gün kalktı bana baktı. 'Annelik böyle bir şey' dedim. Şimdi 6 yıldır çalışıyorum, en önemlisi istediğim kadar su içebiliyorum. Beni ikinci defa doğurdu, iyi ki doğurdu" diye konuştu.

'HERKESE ORGAN BAĞIŞINI TAVSİYE EDİYORUM'

Kızına böbreğini veren Ayşe Selvi ise "Çok güzel bir duygu. Kızımı yeniden dünyaya getirdim. Annelik çok farklı bir şey. O mutlu ve sağlıklı olduğu sürece ben de mutluyum. Herkese organ bağışı yapmalarını tavsiye ediyorum. Yeni bir hayat kazandırmak, bir mucizeye vesile olmak çok güzel" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi

Sokak ortasında dehşet! Yere yatırdı, araya giren kimse durduramadı
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi

Sokak ortasında dehşet! Yere yatırdı, araya giren kimse durduramadı
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Taş ocağındaki göçükten kahreden haber! İşçinin cansız olma ihtimali kalmadı

Göçükteki işçi için tüm umutlar tükendi, arama çalışmaları durduruldu
Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı

Üzerlerine gelen kabusu böyle seyrettiler
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.