Anne Karnındaki Bebeğe Lazerle Müdahale: İkiz Bebeklerden Biri Yaşama Tutundu

DENİZLİ'de yaşayan Demet (34) ve Ersen Oymak (43) çiftinin ikiz bebeklerinden birine, idrar yolu tıkanıklığı teşhisi konuldu. Antalya'da fetoskopik lazer yöntemiyle anne karnında müdahale edilen bebek, yaşama tutundu. 200 gram ağırlığındaki bebeğin operasyonunun iyi geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Selahattin Kumru, "Bu yöntemin bilinirliği oldukça düşük. Modern teknolojinin tıbba sunduğu yeni bir imkan" dedi.

Ankara'da başvurdukları merkezlerde ikiz gebeliğin sağlıklı ilerlemediği belirtilerek sonlandırma önerilen çift, yaptıkları araştırma sonrası Antalya'da fetoskopik lazer yöntemiyle daha önce 8 bebeğin anne karnında operasyonunu gerçekleştiren Kadın Hatalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Kumru'ya ulaştı. Operasyonda, yaklaşık 17 haftalık ve 200-250 gram ağırlığındaki bebeğin idrar torbasına kamera ile girilerek lazer yardımıyla tıkanıklık açıldı. Operasyonu gerçekleştiren ekip, müdahale sonrası bebeğin yeniden idrar çıkışı sağladığını ve yaşam şansının arttığını belirtti.

'BEBEĞİMİN CİDDİ BİR SORUN YAŞAMASI PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLEDİ'

14 haftalık hamileyken yapılan kontrolde bu durumun ortaya çıktığını belirten Demet Oymak, "O zaman hem bebeklerin cinsiyetini hem de erkek olanın idrar çıkışının olmadığını öğrendik. Bizi Denizli'den Ankara'ya sevk ettiler. Orada bize, şu an müdahale edilse bile bebeğin suyunun azalabileceği, ileride ciddi problemler yaşayabileceği ve böbrek rahatsızlığı nedeniyle doğsa bile yaşayamayabileceği söylendi. Hatta sonlandırmayı düşünüp düşünmediğimizi sordular. Biz bunu hiç istemedik. Oradan dönerken Selahattin Hoca'yı gördüm, Antalya'ya geldik. Operasyon başarılı geçti. Bir bebeğimin ciddi sorun yaşaması beni psikolojik olarak çok etkiledi. Çünkü ona bir şey olursa diğer bebeği de kaybetme ihtimalimiz vardı. Şu an sağlıklıyız" ifadelerini kullandı.

'SÜREÇ HASSAS OLDUĞU İÇİN BEBEĞİN SÜREKLİ GÖZLEMLENMESİ GEREKİYOR'

Sürecin stresli geçtiğini belirten Ersen Oymak, "4 çocuğumuz var. Eşim şu anda ikiz bebeklerimize hamile. Selahattin Hocamızın 2020 yılında anne karnında benzer bir ameliyat yaptığını öğrendik. Bu umutla geldik. Buradaki ekip hem maddi hem manevi yanımızda oldu. Şu anda çok şükür sorunumuz görünmüyor. Süreç hassas olduğu için bebeğin sürekli gözlemlenmesi gerekiyor. Bir baba olarak bu süreç benim için de çok zordu. Çünkü bebeğin doğamama ihtimali vardı. Antalya- Denizli olması ayrı bir avantaj oldu. Çünkü bu süreç ciddi masraf çıkarıyor. Borç harç bu tedaviyi sürdürmeye çalıştık" dedi.

'KAMERAYLA İDRAR TORBASINA GİRDİK, LAZERLE TIKANIKLIĞI AÇTIK'

Kamera yöntemiyle tıkanıklığa ulaştıklarını kaydeden Prof. Dr. Selahattin Kumru, "Denizli'den gelen ikiz gebelikte, bebeklerden birinde sorun yoktu ancak diğerinde idrar yolu tıkanıklığı vardı. Kamerayla idrar torbasına girdik ve lazerle tıkanıklığı açtık. Sonrasında açılan bölgede yara iyileşme dokusu geliştiği için ikinci bir işlem yapmak zorunda kaldık. Şu anda bebeğin idrar çıkışı mevcut ve durumu iyi. Bebeğimiz yaklaşık 17 haftalıktı. Tahmini ağırlığı 200 gram civarındaydı. Bu yöntemin bilinirliği hala oldukça düşük. Çünkü modern teknolojinin tıbba sunduğu yeni bir imkan. Hem doktorlar arasında hem de toplumda çok yaygın bilinmiyor. Türkiye'de yılda yaklaşık 1 milyon doğum olduğunu düşünürsek, 200 vaka ortaya çıkıyor. Bunların bir kısmı geç fark ediliyor, bir kısmı kaybediliyor ya da farklı yöntemlere yönlendiriliyor" dedi.

'BEBEKLERDE 10 BİNDE 2 GÖRÜLÜYOR'

İdrar çıkışı olmadığında bebeğin anne karnı sıvısının azaldığını belirten Prof. Dr. Kumru, "Bebeklerde nadir görülen, yaklaşık 10 binde 2 sıklıkta karşılaştığımız idrar yolu çıkış tıkanıklıklarını ultrasonda tespit ediyoruz. Böbreklerde üretilen idrar, idrar torbasında birikiyor ancak dışarı çıkamadığı için mesane normalden daha büyük görünüyor. Ameliyata karar vermeden önce genetik inceleme öneriyoruz. Eğer tüm değerlendirmeler uygunsa ve bebeğin idrar yapamamasına bağlı amniyon sıvısı azalıyorsa müdahale kararı alıyoruz. Suyun azalması akciğer gelişimini olumsuz etkiler. Göbek kordonu baskı altında kalabilir ve bebek anne karnında kaybedilebilir. Müdahale edilmeyen olgularda bebeklerin yaklaşık yüzde 25'i hayatta kalabiliyor. Son yıllarda daha gelişmiş merkezlerde fetoskopik lazer yöntemi ile bu işlem uygulanmaya başlandı. Operasyon sırasında anneye lokal ya da genel anestezi uygulanıyor. Daha sonra bebeğin göbek kordonundan veya kas içine kas gevşetici ilaç veriyoruz. Bebeğin hareket etmesini engelliyoruz" diye konuştu.

'LAZER YÖNTEMİNİN BAŞARI ORANI YÜZDE 75 CİVARINDA'

Tıkanıklık nedeniyle bebeklerin böbreklerinde hasar olabileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Kumru, "Bu nedenle bebeklerin doğumdan sonra da düzenli takip edilmesi gerekiyor. Lazer yönteminin başarı oranı yüzde 75 civarında. İşlemi yaparken dikkatli olmak gerekiyor. Kullandığımız kamera sistemi ve yaptığımız girişimler nedeniyle erken doğum, su gelmesi, düşük ya da tekrar işlem gereksinimi gibi riskler bulunuyor. Yaklaşık yüzde 25 oranında bu komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz. Şu ana kadar 9 bebeğe uyguladık. İlk lazer yaptığımız bebek yaklaşık 9 yaşında ve böbrek fonksiyonları iyi durumda. Diyalize ihtiyaç duymadı. Diğer hastalarımızı da takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı