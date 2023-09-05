Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan sonbahar aşılama kampanyası kapsamında Ankara'da büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapıldı. Aşılama çalışmalarıyla birlikte 30 milyon doz aşı üretimi gerçekleştirilirken, 14 milyon büyükbaş ve 2 milyon küçükbaş hayvan aşılandı.

- Ankara'da büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapıldı

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığınca şap hastalığına karşı SAT-2 serotipi içeren aşılar kullanılarak başlatılan sonbahar aşılama kampanyası çerçevesinde Ankara'da büyükbaş hayvanlar aşılandı.

Yeni şap serotipinin Türkiye'de görülmesiyle başlanan aşılama çalışmalarında 31 Ağustos itibarıyla yaklaşık 30 milyon doz aşı üretimi gerçekleştirilirken, 14 milyona yakın büyükbaş, 2 milyon da küçükbaş hayvan aşılandı. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde 1 Eylül tarihi itibarıyla sonbahar şap aşılama kampanyası başlatıldı. Şap Enstitüsü Müdürlüğünce üretilen SAT-2 serotipi içeren tetravalan aşılar kullanılarak yapılan aşılama kampanyası iki ay sürecek.

Öte yandan, ilerleyen günlerde hayvan hastalıklarıyla ilgili mücadele ve eylem planının açıklanacağı öğrenildi.