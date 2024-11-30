Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

 Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde

Halep'in ardından bir kalesini daha kaybetti

 Krizler ardı ardına geliyor! Savaşın etkileri günden güne büyüyor

Savaşın etkileri günden güne büyüyor
Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi

Esad, uluslararası havalimanını terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktı

Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt hayatını kaybetti

Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikan Hastanesi'nin başhekimliğini yürüten Dr. İsmail Bozkurt, yolda yürürken aniden yere yığıldı. 59 yaşında hayatını kaybeden başhekimin bilinen bir rahatsızlığı olmadığı öğrenildi.

Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Mesul Müdürü Dr. İsmail Bozkurt (59), sabah saatlerinde İstanbul Etiler civarında evinin yakınlarında yolda yürürken aniden yere yığıldı. Bozkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Bozkurt'un ani ölümü Amerikan Hastanesi ve Koç Sağlık Grubu'nda büyük üzüntü yarattı. Bilinen bir rahatsızlığı olmayan başhekim, düzenli spor yapması ve gıda seçimi konusundaki titizliğiyle biliniyordu.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'DAN TAZİYE MESAJI

Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. "Hayatımın en kötü zamanlarını geçiriyorum sanırım." diyen Çağlayan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yakın arkadaşlarım bir bir beni bırakıp gidiyor. Önce Metin, şimdi İsmail. İkisi de kalp krizi. Amerikan Hastanesi'nin başhekimi İsmail Bozkurt. Çocukluk arkadaşım. Sağlıklı beslenen, içki sigara içmeyen her gün kilometrelerce yürüyen İsmail. Sabah yürüyüşünde hayata ve bize veda etti. Zor zamanlar. Nur içinde uyu arkadaşım… Yattığın yer incitmesin..."

Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt hayatını kaybetti

İSMAİL BOZKURT KİMDİR?

Almanya Esslingen doğumlu Dr. İsmail Bozkurt, 2014 yılından beri Amerikan Hastanesi başhekimi ve mesul müdürü olarak görev yapıyordu.

İstanbul'da St. Georg Avusturya Lisesi'nden mezun olduktan (1984) sonra, Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp öğrenimi gördü. 1993'te mezuniyetinin ardından uzmanlık eğitimini İstanbul'da Şişli Etfal Hastanesi'nde aile hekimliği alanında tamamladı (1996). 2015 yılında da Berlin Üniversitesi'nden hastane yöneticiliği ve sağlıkta kalite dalında yüksek lisans derecesi aldı.

2001 yılında aile hekimliği uzmanı olarak Amerikan Hastanesi'nde çalışmaya başlayan Dr. Bozkurt, 2011'te mesul müdür yardımcılığına getirildi. 2013 yılında sürekli kalite geliştirme müdürü oldu, 2014 yılında ise başhekimlik ve mesul müdürlük görevlerini üstlendi.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Sağlık
img

Hesaplar değişti! İş dünyasının asgari ücret teklifi belli oldu
img

O Ses Türkiye'nin jürisi belli oldu! Değişen bir isim var
img

Esad'ı çıldırtacak görüntü
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıJon snow:

Zaman geldiği zaman alkol sigara dinlemez gerçekten .Ona göre yaşayalım .Allah bizleri affetsin ve hayırlı ölümler nasip etsin inşallah .mekanı cennet olsun

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Herşeye çare var ecele çare yok NOKTA.. ( Allah rahmet eylesin)

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

CANLI MAÇ İZLE! Rams Başakşehir-Göztepe Bein Sports canlı izle! Rams Başakşehir-Göztepe 30 Kasım canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor-Trabzonspor Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Trabzonspor 30 Kasım canlı izle! CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TRT Spor canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.