Ameliyatsız İğne Teknikleri ile Bel Fıtığı Tedavisi

Ameliyatsız iğne teknikleri ile patlayan bel fıtığı şikayetlerinden kurtuldu

DİYARBAKIR - Son yıllarda gelişen tıbbi yöntemler sayesinde bel ve boyun fıtığı tedavisinde ameliyatsız çözümler ön plana çıkıyor. Özellikle "girişimsel ağrı tedavisi" olarak adlandırılan iğne tekniklerinin, hastaların ağrılarından kurtulmasına ve günlük yaşamlarına kolayca dönmelerine yardımcı olduğu belirtildi.

Ameliyat yapılmadan kısa sürede iyileşme, aynı gün normal hayata dönüş imkanları sunan bu yöntem aynı zamanda lokal anesteziyle uygulandığı için genel anestezi riski taşımıyor. Memorial Dicle Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonu bölümünden Prof. Dr. Mustafa Akif Sarıyıldız, bel ve boyun fıtığının bazı ileri iğne tekniklerini uyguladıklarını ifade etti. Dr. Sarıyıldız, "Bu ileri iğne teknikleri ya direkt diski hedef alıyor yani fıtığın direkt içerisine uyguladığımız bazı iğne teknikleri var ya da diskin çevresindeki sinir dokuları hedef alan iğne teknikleri uyguluyoruz. Bu iğne tekniklerinde diski hedef alıyorsak disk içerisinde ozon radyo frekansla yakma işlemleri ya da sinir modülasyonu ya da lazer yöntemiyle disk içerisine yaptığımız iğne teknikleri büyük oranda hastalarımızı iyileştiriyor. Bu oran hemen hemen yüzde 80-85 civarında diyebiliriz hem bizim uygulamalarımızda hem de literatür bilgisi bu yönde, bir de diskin çevresindeki epidural alan üzerinde yaptığımız bir takım işlemler var bunlar da epidural alandaki sinir kökündeki inflamasyonu yani iltihabı reaksiyonu durdurmaya yönelik işlemlerdir. Bu işlemlerde de daha çok kortizon, serum fizyolojik ve bununla birlikte bazı lokal anestezikleri kullanıyoruz. Pek çok hastada bu yöntemleri kombine ediyoruz zaman zaman kanal darlıklarında da hastalarımızın arkada faset eklem bölgesinde yani kireçlenme bölgesini inerve eden oranın sinirini alan bazı sinir dokuları yaptığımız iğneler oluyor burada da daha çok radyo frekans yöntemleri kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Enjeksiyondan sonra hastaların yaklaşık 4 saat kadar hastanede tutulduktan sonra taburcu olduğunu ifade eden Dr. Sarıyıldız, "İşlem esnasında hastanın bacağını kısmen uyuşturuyoruz, uyuşmaya bağlı hastanın yürümesinde çok kısmi bir bozulma olabiliyor bu 3 saat kadar sürüp geçiyor tamamen geçici bir durumdur gün içerisinde de taburcu ediyoruz, nadiren bir gece yatırdığımız olur ek hastalıkları varsa" diye belirtti.

Hiçbir şekilde hastada kesi oluşturulmadan omurgaya zarar verilmeden sadece bir iğne ile tedavi ettiğini söyleyen Sarıyıldız, "Komplikasyonları minimal özellikle tecrübeli bir hekimi yaptığında ve bunu ameliyathane eşliğinde floroskopi ile hedef noktayı görerek yapıldığında son derece güvenli bir yöntemdir. Her yaşa uygulanabilir 12 yaşındaki bir çocuğa yaptığımı da biliyorum 93 yaşındaki bir amcaya yaptığımı da biliyorum o açıdan her yaş için güvenlidir" şeklinde konuştu.

İğne tedavisi ile bel fıtığı tedavisi olan hasta Mehmet Şükrü Arslan, bel fıtığı şikayetinin olduğunu ayağının tamamen uyuştuğunu hissedemediğini ifade etti. Arslan, "Şuan iyiyim çok şükür. Gayet normal bir şekilde hayatıma devam ediyorum. O ağrıya rağmen şuan kendimi çok iyi hissediyorum. Emar çektikten sonra bel fıtığımın patladığını öğrendim ve hocamızın yanına geldim. Çok kısa bir zamanda müdahale etti. Çok şükür şuan iyiyim. Akşam gelir gelmez tedavim başladı. Sabah 09.00'da ise taburcu oldum" ifadelerini kullandı.