Ambulans uçak kalp hastası bebek için havalandı - Haberler

İSTANBUL (İHA) - Ambulans uçak kalp hastası bebek için havalandı

KARS Kars'ta 1 gün önce dünyaya gelen, kalp yetmezliği bulunan bebek, ambulans uçakla İstanbul'daki hastaneye sevk edildi.

Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde 1 gün önce dünyaya gelen, Saliha-Doğukan Salur çiftinin bebeklerine, kalp yetmezliği teşhisi koyuldu. Hastanede tedavisi süren ve henüz ismi konulmayan bebeğin İstanbul'da tedavi edilmesine karar verildi.1 günlük bebek için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans uçak talep edildi.

Sağlık Bakanlığı'na ait tam teşekküllü ambulans uçak Harakani Havaalanına Salur bebek için indi. Kars Harakani Havalimanı'na bebek için inen ambulans uçak, hastaneden alınarak havalimanına getirilen erkek bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. Bebeğin tedaisine, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 1 Günlük Salur bebeğin tedavine burada devam edilecek.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Harakani Devlet Hastanesi Yeni Doğan Umanı Doktor Serhat Özkan, "Ana karnındayken kalbi ilgili ciddi bir sorunu olduğu söylenmiş birkaç defa resmi raporları da var. Çocuğun sol kalbi neredeyse hiç çalışmıyor. Vücudun ihtiyacı olan kanı pompalama yeteneği yok. Ultrasonuna bakmaya çalıştım, kardiyolog arkadaşla beraber sonra hakikaten sol kalbinin çok yetersiz çalıştığı ve küçük olduğunu netleştirdik. Sonra gerekli yerlerle konuştuk. Kısıtlı imkanlarla çocuk için faydalı şeyler yapmaya çalıştık. Sonra'da İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettik. Muhtemelen kesin tanısı konulacak. Orada ameliyat olacak. Tabi çocuğun hayatı ameliyata ve hastalığının şiddetine göre değişecek" dedi.