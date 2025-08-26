Ambulans Helikopter, Hastayı Hızla Tıp Merkezine Taşıdı

MALATYA'nın Kuluncak ilçesinde kara yoluna inen ambulans helikopter; göğüs ağrısı şikayeti olan hastayı alarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürdü.

Kuluncak Devlet Hastanesi'ne göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran M.G.'nin Malatya'ya sevk edilmesine karar verildi. 112 Komuta Merkezi hekimlerince yapılan değerlendirmede kara yolu ile taşınma süresi uzun olacağı endişesiyle zaman kaybını önlemek için ambulans helikopter ile sevki uygun görüldü. Karayolları ve emniyet personeli ile bağlantıya geçilmesinin ardından kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı ve ambulans helikopter kara yoluna indirildi. Hasta ambulanstan, ambulans helikoptere taşındı. Havalanan helikopter kısa süre içerisinde İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne iniş yaptı. Transferi gerçekleştirilen M.G. tedavi altına alındı.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA