Sivas'ta yaşayan ve ayağı ampute edilen kadın için ambulans helikopter havalandı. Meryem Ö., Şarkışla Devlet Hastanesi'nden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Ambulans helikopter, ampute hasta için havalandı

SİVAS - Sivas'ta yaşayan ve ayağı ampute edilen kadın için ambulans helikopter havalandı.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Gürçayır kasabasında yaşayan ve ayağı yakın zamanda ampute edilen Meryem Ö., fenalaştı. Meryem Ö. ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine nakledildi. Meryem Ö., burada yapılan müdahalenin ardından ambulans helikopterle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Meryem Ö.'nün tedavisinin Sivas'ta sürdürüleceği öğrenildi.