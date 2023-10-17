Ambulans helikopter ağaçtan düşen 82 yaşındaki Mevlüt amca için havalandı

Ağaçtan düştü yardımına ambulans helikopter yetişti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde ağaçtan düşen Mevlüt Korkmaz, ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Hastanelerine sevk edildi.

Alınan bilgilere göre dün, Çüngüş ilçesi Handere Mahallesi'nde 82 yaşındaki Mevlüt Korkmaz, ağaçtan düşerek yaralandı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Vaka adresinin kırsal alanda olması ve kara ekiplerinin ulaşım süresinin uzun olmasından dolayı olay yerine İl Sağlık Müdürlüğüne ait hava ambulansı yönlendirildi.

Ekipler, olay yerine ulaştığında Korkmaz'ın sol omuzunda çıkık ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı tespit edildi. İlk müdahalenin ardından ambulans helikopter 82 yaşındaki Korkmaz için ilçeden ayrıldı.

Bağlar heliportunda bekleyen acil sağlık ekipleri, helikopterin iniş yapmasıyla hasta, ambulansa sevk edildi. Korkmaz, daha sonra Dicle Üniversitesi Hastanelerine götürülerek tedavi altına alındı.