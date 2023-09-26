Amasya Üniversitesinde tıp fakültesi öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni yapıldı

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesinde birinci sınıf öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Milli Hakimiyet Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, toplumsal ve ekonomik gelişmenin temel öğelerinden birinin sağlık hizmetlerinin yaygın, erişilebilir ve etkin sunumunu gerçekleştirebilmek olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetinin son yıllarda dünya ölçeğinde örnek kabul edilen yaygın sağlık hizmetini vatandaşlara etkin şekilde ulaştırmayı başardığını vurgulayan Turabi, şunları kaydetti:

"Bunun en iyi göstergesi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadelede ülkemizin dünyaya örnek başarı sağlamasıdır. Uluslararası standartlarda hasta bakım hizmeti veren, aynı zamanda akademisyen olarak öğrenci yetiştiren hekimlerimiz, tıp fakültelerinin yürütücü gücüdür. Devletimizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğü Türkiye Yüzyılı vizyonunun en iddialı alanlarından biri, sağlık alanıdır. Büyük yatırımlar ve inovatif iş birliği yöntemleriyle desteklenen sağlık sisteminin en önemli alanlarından birisi ise yetişmiş insan kaynağıdır. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Tören, birinci sınıf öğrencilerine beyaz önlüklerinin giydirilmesiyle sona erdi.

Programa Vali Yardımcısı Adem Ünal, Belediyesi Başkanı Bayram Çelik, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Polat ile protokol üyeleri katıldı.