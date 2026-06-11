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Amasya'da trafik kazasında beyin ölümü gerçekleşen gençten organ bağışı

Amasya'da trafik kazasında beyin ölümü gerçekleşen gençten organ bağışı
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Amasya'da motosiklet kazasında yaralanan 19 yaşındaki Mustafa Yalçın'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi organlarını bağışladı; böbrek, karaciğer, akciğer ve korneaları nakil bekleyen hastalara gönderildi.

AMASYA'da trafik kazasında yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Mustafa Yalçın'ın (19) organları, ailesi tarafından bağışlandı. Yalçın'ın operasyonla alınan 2 böbrek, karaciğer, akciğer ve korneaları nakil bekleyen hastalara nakledilmek üzere hastanelere gönderildi.

Merkeze bağlı Boğazköy mevkisinde 7 Haziran saat 09.00 sıralarında Mustafa Yalçın (19) yönetimindeki 05 ADC 537 plakalı motosiklet ile Furkan İçöz'ün (22) kullandığı 05 AFC 760 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Mustafa Yalçın'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi oğulları Mustafa'nın organlarını bağışlamaya karar verdi.

Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ameliyat sonrası Yalçın'ın karaciğeri İstanbul'a, akciğer Ankara'ya, sol böbrek Trabzon'a, sağ böbrek ve korneaları ise Samsun'a nakil bekleyen hastalara nakledilmek üzere hastanelere gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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