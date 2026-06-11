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Amasya'da 19 yaşındaki gencin organları 6 hastaya umut oldu

Amasya'da 19 yaşındaki gencin organları 6 hastaya umut oldu
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Amasya'da motosiklet kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki Mustafa Yalçın'ın bağışlanan organları, Ankara, İstanbul, Samsun ve Trabzon'da nakil bekleyen 6 hastaya umut oldu.

Amasya'da beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki gencin bağışlanan organları, nakil bekleyen 6 hastaya umut oldu.

Geçen pazar günü geçirdiği motosiklet kazası sonrası ağır yaralı halde getirildiği Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefedin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 19 yaşındaki Mustafa Yalçın'ın tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yetkililerinin yaptığı görüşmede ailesinin onayıyla organ bağışına izin verildi.

Yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından alınan organlar Ankara, İstanbul, Samsun ve Trabzon'da umutla nakil bekleyen hastalara ulaştırıldı. Nakil operasyonunu gerçekleştiren doktorlar, gencin ailesine ve arkadaşlarına duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür etti. O sırada duygu dolayı anlar yaşandı.

Cenazesi ailesine teslim edilen Mustafa Yalçın, Ziyaret beldesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan Amasya Valisi Önder Bakan, gencin ailesine başsağlığı diledi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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