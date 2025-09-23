ALTINBAŞ Üniversitesi'nde Sağlıkta Sosyal ve Duygusal Beceriler Dersi Başladı

ALTINBAŞ Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde, Prof. Dr. Buket Aksu'nun liderliğinde, 'Sağlıkta Sosyal ve Duygusal Beceriler' eğitiminin verilmeye başlandığı duyuruldu. Yapay zeka çağında insan olmanın en kıymetli becerilerinden biri olan sosyal-duygusal yetkinliklerin sağlık profesyonellerine aktarılmasını amaçlayan bu ders, alanında öncü bir model olma hedefi taşıyor.

Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde öğretim görevlisi ve aynı zamanda ulusal ve uluslararası platformlarda sosyal ve duygusal beceriler konusunda eğitim veren Prof. Dr. Buket Aksu, sağlık çalışanlarının empati, öz yönetim, liderlik, karar alma, sosyal farkındalık gibi becerilerle güçlenmesi amacıyla 'Sağlıkta Sosyal ve Duygusal Beceriler' isimli dersi müfredata kazandırdı.

'SEKTÖRDEKİ BU BOŞLUK AYNI ZAMANDA İHTİYAÇTI'

Prof. Dr. Buket Aksu verilecek olan eğitim ile ilgili ihtiyacın giderilmesi adına böyle bir adım attıklarını söyleyerek "Dünyanın birçok ülkesinde sosyal-duygusal beceriler üzerine çalışan enstitüler var. Ancak hiçbirinde, sadece sağlık profesyonellerine yönelik yapılandırılmış bir eğitim bulunmuyor. Bu boşluğu fark ederek, Altınbaş Üniversitesi'nde bu dersi açtım. Bu kararı almadan önce, sağlık alanındaki öğrenciler ve meslek gruplarıyla yaptığımız çalıştaylarda, sosyal-duygusal beceriler konusunda ciddi bir eksiklik hissettiklerini doğrudan gözlemledim. İhtiyaç ortadaydı" dedi.

'SAĞLIK ALANINDA YETKİNLİK SADECE TIBBİ BİLGİYLE SINIRLI DEĞİL'

Bu yenilikçi ders ile yalnızca bireysel gelişim değil, aynı zamanda sağlık sisteminin insani yönünü güçlendirmeyi de hedeflediklerini aktaran Prof. Dr. Aksu, dersin genç sağlık profesyonellerine katacaklarını şu sözlerle aktardı:

"Sağlık alanında yetkinlik sadece tıbbi bilgiyle sınırlı değil. Hastaya dokunabilmek, empati kurabilmek, kriz anında doğru karar alabilmek, ekip içinde liderlik yapabilmek de en az mesleki bilgi kadar önemli. Bu dersi alan öğrenciler; iletişimde daha güçlü, stresle başa çıkabilen, hasta güvenliğini önceliklendiren bireyler olarak mezun olacaklar. Bu da onları yalnızca mesleki değil, insani anlamda da farklı bir noktaya taşıyacak."

Prof. Dr. Aksu son olarak "Yapay zeka çağında sağlık çalışanlarının elinde kalan belki de en güçlü araç, insan kalabilme yetisi. Üniversitemizde başlayacak olan 'Sağlıkta Sosyal ve Duygusal Beceriler' dersi, yalnızca bir ders değil; Türkiye'de sağlık eğitiminde insanı odağa alan bir dönüşümün ilk adımı. Bu adım, sadece öğrencilerin değil, gelecekte temas edecekleri binlerce hastanın hayatına da dokunacak" diye konuştu.