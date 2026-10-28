Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aliağa'da kadın muhtarlar meme kanserinde erken teşhis için videolu çağrı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aliağa'da kadın muhtarlar meme kanserinde erken teşhis için videolu çağrı yaptı Haber Videosunu İzle
Aliağa'da kadın muhtarlar meme kanserinde erken teşhis için videolu çağrı yaptı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aliağa'da kadın mahalle muhtarları, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken teşhisin önemine dikkati çekmek için videolu çağrıda bulundu. Aliağa Muhtarlar Derneği öncülüğündeki çalışmada kadınlara düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısı yapıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde kadın mahalle muhtarları, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla videolu çağrıda bulundu.

Aliağa Muhtarlar Derneği ve Siteler Mahallesi Muhtarı Fatma Divrik'in öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtarıcı rolüne vurgu yapıldı. Kadın sağlığı konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışma ile tüm kadınlara düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulunuldu.

Kadın muhtarlar, "Erken teşhis hayat kurtarır" mesajıyla farkındalığın önemini bir kez daha hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Canlı yayında skandal! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti

Sunucunun yaptığı hareket pahalıya patladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı

Canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı
Ankara'da yol kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu

Yoldan geçen sürücü fark etti! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Eda Biçim’in değişimi dikkat çekti: Dört ayda 20 kilo verdi

Dört ayda 20 kilo verdi! Paris pozları nefes kesti
Arda Turan'ın soyunma odasındaki sözleri alkış topladı: Helal olsun sana

Yine seven sevmeyen herkesten alkış aldı! Arda'dan ders gibi sözler
Feyza Altun’dan Dilan Polat’la buluşma itirafı: Keşke görüşmeseydim

Feyza Altun bu kareden pişman: Keşke görüşmeseydim
Yardım teklifini 'Acemi değiliz' diyerek reddetti, 2 dakika sonra kaza yaptı! O anlar kask kamerasında

"Acemi değiliz" dedi, 2 dakika sonra kendini asfaltta buldu
Fon soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

Fon soruşturmasında yeni tutuklamalar var