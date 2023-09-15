Alaçam Devlet Hastanesi Afet ve Acil Durumu Tatbikatı Gerçekleştirildi

Alaçam Devlet Hastanesi, Hastane Afet ve Acil Durumu Planı (HAP) kapsamında masa başı tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikata hastane personeli, emniyet ekipleri ve sağlık müdürlüğü personeli katıldı.

Alaçam Devlet Hastanesinin afet veya acil durumlara hazırlıklı olması amacıyla oluşturulan Hastane Afet ve Acil Durumu Planı (HAP) çerçevesinde masa başı tatbikatı gerçekleştirildi.

Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında yılda bir kez yapılması planlanan HAP masa başı ve saha tatbikatı, Alaçam Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Başkanlığı personeli, 112 ekipleri ile hastane müdürü Mustafa Can ve hastane personelinin katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Tatbikat sonrası bilgi veren Alaçam Devlet Hastanesi Başhekimi Radi Şen, olası afet ve acil durum karşısında müdahale yeteneğinin geliştirilmesi ve tüm çalışanların farkındalığının artırılması amacıyla tatbikatın önem taşıdığını söyledi.