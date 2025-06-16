Aksaray'da Havuzda Düşen 1 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da evin önündeki havuza düşen Asaf Gökkaya (1), kalbi yeniden çalıştırılmasına rağmen hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

AKSARAY'da ziyarete gittikleri evin önündeki havuza düşen, sudan çıkarıldıktan sonra duran kalbi yeniden çalıştırılan Asaf Gökkaya (1), kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Yanyurt köyünde meydana geldi. Ali ve Fadimana Gökkaya çifti, köydeki akrabaları Ahmet Gökkaya'yı ziyarete gitti. Çiftin oğlu Asaf, oynadığı sırada dengesini kaybedip evin önündeki havuza düştü. Durumu fark eden aile fertleri, çocuğu sudan çıkardı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle duran kalbi tekrar çalıştırılan Asaf, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Konya'daki Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Asaf Gökkaya, burada yaşam mücadelesini kaybetti.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

İran'dan sonra bir ülke daha İsrail'i balistik füzelerle vurdu
İran, MOSSAD casusunu idam etti

İsrail'e büyük darbe! Gözünün yaşına bile bakmadan idam ettiler
İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta

İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta
Samet Akaydın nişanlandı! 'Makas kesmedi' deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi

"Makas kesmedi" deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı

İngiliz istihbaratı tarihinde bir ilk
İsrailli futbolcu Ramzi Safuri'nin transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı

İsrailli futbolcunun transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
Nişanda şaka sınırlarını zorladı! Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi

Nişanda şaka sınırlarını aştı! Kahveye sıvı sabun kattı
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.