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Akdeniz Üniversitesi'nde rahim nakli yapılan hastada organ reddi gelişti

Akdeniz Üniversitesi'nde rahim nakli yapılan hastada organ reddi gelişti
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 18 Temmuz'da kadavradan alınan rahim naklinde immünolojik red gelişti. Nakledilen rahim ikinci günde çıkarıldı, hastanın genel sağlık durumu iyi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezinde 18 Temmuz'da kadavradan alınan organların nakledildiği hastalardan birine yapılan rahim naklinde, immünolojik organ reddi geliştiği bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 18 Temmuz'da donörden alınan 1 kalp, 2 böbrek, 1 karaciğer, 2 kornea ve 1 rahim, gerçekleştirilen başarılı ameliyatlarla uygun alıcılara nakledildi.

Açıklamada, "Doku uyumunun tam olduğu M.B. isimli hastamıza nakledilen rahimde, immünolojik nedenlere bağlı organ reddi gelişmiştir. Hastamızın yaşamını riske atmamak amacıyla, nakledilen rahim ameliyatın ikinci gününde çıkarılmak zorunda kalınmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan hastamızın tedavisi servisimizde devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, ayrıca organ bağışıyla birçok hastaya umut olan donörün ailesine başsağlığı dilenerek, tedavileri devam eden hastalara acil şifa temennisinde bulunuldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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