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Akdeniz Üniversitesi'nde 3'üncü rahim nakli operasyonu başladı

Akdeniz Üniversitesi'nde 3'üncü rahim nakli operasyonu başladı
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Dünyada ilk kadavradan rahim naklini yapan ekip, Türkiye'nin 3. rahim nakli operasyonuna başladı. 36 yaşındaki M.B.'ye kadavradan alınan rahim naklediliyor.

Dünyada kadavradan ilk rahim naklini gerçekleştirerek tıp tarihine geçen Akdeniz Üniversitesi'nde, Türkiye'nin 3'üncü rahim nakli operasyonu başladı. Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan öncülüğündeki ekip, anne olma hayali kuran 36 yaşındaki M.B. için ameliyata girdi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen operasyon için sabah saat 07.30'da hazırlıklara başlandı. Yaklaşık saat 09.00'da başlayan ameliyatta, kadavradan alınan rahim M.B.'ye nakledilecek.

Dünyada ilk kez 2011 yılında kadavradan rahim naklini başarıyla gerçekleştirerek tıp tarihine geçen ve literatüre "Özkan Tekniği" olarak giren cerrahi yöntem, Türkiye'de üçüncü kez uygulanıyor.

Üniversitede 2011 yılında Derya Sert'e gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk kadavradan rahim naklinin ardından, 2021 yılında Havva Erdem'e de aynı operasyon başarıyla uygulanmıştı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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