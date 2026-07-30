Akdaş çiftinin bebek hasreti 16 yıl sonra son buldu

MANİSA'nın Soma ilçesinde yaşayan Fadime (34) ve İbrahim (39) Akdaş çifti, evlendikleri 2010 yılından bu yana anne-baba olabilmek için verdikleri 16 yıllık mücadeleyi mutlu sonla tamamladı. Üç gebelik kaybı, başarısız aşılama ve tüp bebek denemelerinin ardından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Sabri Çolak tarafından uygulanan kişiye özel tedaviyle çocuk sahibi olan çift, 21 Mayıs'ta dünyaya gelen kızları Ravza'yı kucaklarına aldı. Baba Akdaş, "Kalp atışını duyana kadar bunun gerçek olduğuna inanamadık. Evlat kokusu gerçekten cennet kokusuymuş" dedi.

Doğal yollarla gebelik oluşmaması üzerine Soma'da başvurdukları sağlık merkezinde Fadime Akdaş'a Poliendokrin Metabolik Over Sendromu (PMOS) tanısı konuldu. İlaç tedavisiyle başlayan süreçten sonuç alınamayınca Manisa'da üç kez aşılama tedavisi uygulandı. Bu denemelerin de başarısız olması üzerine çift iki kez tüp bebek tedavisi gördü ancak yine olumlu sonuç elde edemedi. Tedavi süreçlerinin ardından doğal yolla gebelik oluşmasına rağmen çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Anne karnındaki bebeğin kalp atışlarının durmasıyla sonuçlanan gebelik kaybı, iki kez daha tekrar etti. Üç ayrı gebelik kaybı yaşayan çift, son olarak Bahçeci Bursa Tüp Bebek Merkezi'ne başvurdu.

Bahçeci Bursa Tüp Bebek doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Sabri Çolak tarafından yürütülen ayrıntılı değerlendirme sonrası çifte kişiye özel tedavi programı uygulandı. Genetik inceleme yapılan embriyolardan iki tanesi transfer edilirken, bunlardan biri rahme tutundu. Başarılı geçen gebelik sürecinin ardından çiftin kızları Ravza, 21 Mayıs'ta dünyaya geldi.

'HAYAT YENİDEN BAŞLADI, EVİMİZDE ARTIK BİR BEBEK KOKUSU VAR'

Madende çalışan baba İbrahim Akdaş yaşadıkları duyguları şöyle ifade etti:

"Kalp atışını duyana kadar inanamadık, bebeğimiz tekme atmaya başladığında artık bizimle dedik. Ömrüm boyunca böyle güzel bir duygu, böyle güzel bir koku hiç hissetmedim. Şimdi evden ayrılıp işe gitmek bile çok zor geliyor. Yıllarca sokakta anne-baba diye seslenerek koşan çocukları gördüğümüzde içimiz burkuluyordu. Çok şükür bugün o duyguyu biz de yaşıyoruz" dedi.

16 yıllık mücadelenin ardından kızını kucağına alan anne Fadime Akdaş ise yaşadığı mutluluğu şu sözlerle aktardı:

"16 yıl dile kolay, çok uzun bir süre ama yaşadığımız tüm zorluklara rağmen umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Kızımızın doğumundan önceki günlerimiz boş geçmiş gibi geliyor. Hayat bizim için yeniden başladı. Evimiz artık kızımızın kokusuyla dolu. Eskiden anne-baba olmanın hayalini kuruyorduk, artık kızımıza güzel bir gelecek hazırlamanın hayalini kuruyoruz. Evlat kokusu cennet kokusudur derlerdi, gerçekten öyleymiş. Bunu şimdi çok daha iyi anlıyoruz" diye konuştu.

GEBELİK KAYIPLARININ NEDENLERİ ARAŞTIRILDI VE KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ UYGULANDI

Akdaş çiftinin 16 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesini sağlayan Doç. Dr. Sabri Çolak tekrarlayan gebelik kayıplarında ayrıntılı değerlendirme yapılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Doç. Dr. Çolak, "Kişiye özel tedavi planının oluşturulması ve gerekli durumlarda embriyolara genetik inceleme yapılması gebelik şansını artıran yaklaşımlardır. Her çiftin hikayesi farklı değerlendirilir. Akdaş çifti bize başvurduğunda yaşadıkları olumsuz gebeliklerin altında yatan sebepleri araştırdık ve yaptığımız incelemeler sonucunda genetik incelemeli tüp bebek tedavisi uyguladık. Genetiği normal olan embriyo oluştuğunda kişiye özel bir rahim hazırlık tedavisi gerçekleşirdik. Ardından transfer ettiğimiz embriyo ile gebelik sonucuna ulaştık. Genetik incelemeli PGT-A dediğimiz tüp bebek tedavisi özellikle Akdaş çifti gibi olumsuz sonuçları olan hastalarda başarı şansını artırmaktadır. Tedavimizin sonunda 16 yıl boyunca bekledikleri müjdeli haberi kendilerine verdik. Sağlıklı geçen gebelik sürecinin ardından mucize kızlarının doğumuyla anne-baba oldular" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı