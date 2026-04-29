Akciğerinde pıhtı tespit edilen Gürcü hasta Trabzon'da sağlığına kavuştu

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla akciğerindeki kan pıhtısı temizlenen Gürcü Revaz Davitadze, sağlığını geri kazandı.

Şiddetli ağrı ve nefes darlığı şikayetleri yaşayan Davitadze, bir süre önce memleketinde hastaneye müracaat etti.

Akciğerinde tümör olabileceği değerlendirilen 60 yaşındaki Davitadze, ileri tetkik ve tedavi için KTÜ Farabi Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan detaylı görüntüleme ve incelemelerde Davitadze'nin rahatsızlığının, akciğerindeki kan pıhtısından kaynaklandığı tespit edildi.

Başhekim Prof. Dr. Celal Tekinbaş öncülüğünde göğüs cerrahisi ekibince gerçekleştirilen operasyonla akciğerindeki pıhtı temizlenen Davitadze, başarılı müdahalenin ardından sağlığına kavuştu.

Revaz Davitadze, AA muhabirine, Trabzon'daki tedaviyle kısa sürede sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Doktorlara ve diğer personele teşekkür eden Davitadze, "Kendimi artık çok iyi hissediyorum. Tedavimin başından sonuna kadar her şey çok iyi gitti, evime mutlu dönüyorum." dedi.

Prof. Dr. Celal Tekinbaş ise hastanın akciğerindeki pıhtılaşmış kanı boşalttıklarını ifade ederek, "Aynı zamanda akciğerde daha önce geçirmiş olduğu enfeksiyonlara bağlı sorunları da vardı. Bu sorunları gidermek için akciğerin göğüs duvarına olan yapışıklıklarını da ortadan kaldırdık ve göğüs tüpü koyarak operasyonu sonlandırdık." diye konuştu.

Tekinbaş, bir süre yoğun bakımda takip ettikleri hastanın solunum sıkıntısının düzeldiğini, genel sağlık durumunun da iyi olduğunu kaydetti.