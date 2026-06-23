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Yenidoğan eğitimi verildi

Yenidoğan eğitimi verildi
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ve Yenidoğan Tarama Programı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Düzce'nin Akçakoca İlçesinde Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim programında sağlık çalışanlarına Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile Yenidoğan Tarama Programı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanlarının bilgi ve farkındalık düzeyini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan Uzman Doktor Esin Sıddıkoğlu Günal tarafından sağlık personeline yönelik eğitim programı düzenlendi. Eğitimde, özellikle yaz aylarında görülme riski artan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile Yenidoğan Tarama Programı konuları ele alındı. Programda hastalığın belirtileri, korunma yöntemleri, erken teşhisin önemi ve yenidoğan tarama süreçlerine ilişkin güncel bilgiler sağlık çalışanlarıyla paylaşıldı. Eğitimlerin belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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