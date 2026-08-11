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Akçakoca'da Dünya Emzirme Haftası Farkındalık Etkinliği

Akçakoca'da Dünya Emzirme Haftası Farkındalık Etkinliği
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü, Dünya Emzirme Haftası kapsamında anne adayları ve emziren annelere yönelik bir etkinlik düzenledi. Gebe Okulu'nda gerçekleştirilen programda anne sütünün bebeklerin sağlıklı gelişimindeki önemi, fiziksel ve zihinsel katkıları anlatıldı. Yetkililer, emzirmenin teşviki ve toplumda farkındalığın artırılması için çalışmaların süreceğini belirtti.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Dünya Emzirme Haftası kapsamında anne adayları ve emziren annelere yönelik farkındalık etkinliği düzenledi.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla Gebe Okulu'nda anne adayları ve emziren annelerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen etkinlikte anne sütünün bebeklerin sağlıklı gelişimindeki önemi anlatıldı. Anne ve bebek sağlığı açısından emzirmenin faydalarına dikkat çekilen programda, anne sütünün bebeklerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkıları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, emzirmenin teşvik edilmesi ve anne sütü konusunda toplumda farkındalığın artırılması amacıyla yürütülen çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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