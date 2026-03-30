Sağlık-Sen'den Akademik Gelişim Kursu

Sağlık-Sen'den Akademik Gelişim Kursu
SAĞLIK-Sen Hekim Komisyonu tarafından düzenlenen 'Akademik Gelişim Kursu'nun üçüncüsü, sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerine yönelik olarak gerçekleştirildi. Eğitimde katılımcılar, akademik alandaki yetkinliklerini artırma fırsatı buldu.

SAĞLIK-Sen Hekim Komisyonu tarafından hazırlanan 'Akademik Gelişim Kursu'nun 3'üncüsü genel merkezde gerçekleştirildi. Kurs akademik alanda kendini geliştirmek isteyen hekim, hemşire, paramedik, sosyal hizmet uzmanı tüm sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerine yönelik düzenlendi.

Eğitime Sağlık-Sen Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Hüseyin Alperen Güldiken, Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) Hekim Koordinatörü Prof. Dr. Ali Ramazan Benli ve akademisyenler katıldı. Alanında uzman akademisyenler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, katılımcılar bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı buldu. Kurs kapsamında eğitimciler, çeşitli konularda sunumlar ve interaktif atölye çalışmaları yaptı.

Akademik araştırma, yazım, yayın süreci, etik ve yapay zeka uygulamaları gibi konuları kapsayan eğitim ile katılımcıların akademik alanda bilimsel araştırma tasarlama, akademik yazım ve yayın kurallarını uygulama ve etik ilkelere uygun araştırma yürütme gibi konularda yetkinlik kazanması amaçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
