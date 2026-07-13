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Ülkesi Dünya Kupası'ndan elenir elenmez soluğu Las Vegas'ta aldı! Tepki çok büyük

Ülkesi Dünya Kupası'ndan elenir elenmez soluğu Las Vegas'ta aldı! Tepki çok büyük Haber Videosunu İzle
Ülkesi Dünya Kupası'ndan elenir elenmez soluğu Las Vegas'ta aldı! Tepki çok büyük
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Brezilya’nın Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından Neymar, Las Vegas’ta görüldü. Yıldız oyuncunun takım arkadaşlarıyla ülkesine dönmek yerine ABD'de kalarak tatil yapması ülkesinde tepkiyle karşılandı.

FIFA 2026 Dünya Kupası’na erken veda ederek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Brezilya’da sular durulmuyor. Turnuvadan elenmenin üzüntüsü sürerken, takımın dünyaca ünlü yıldızı Neymar’ın hamlesi ülkesinde adeta infial yarattı.

ÜLKESİ ELENDİ, O LAS VEGAS'A GİTTİ

Milli takım kafilesiyle birlikte Brezilya’ya dönmek yerine turnuvanın hemen ardından ABD’de kalan yıldız oyuncu, Las Vegas’ta görüntülendi. Gittiği bir mekanda objektiflere takılan Neymar, Brezilyalı futbolseverlerin ve medyanın sert eleştirilerine hedef oldu.

VURDUMDUYMAZLIK İLE SUÇLANDI

Ülkede infiale yol açan olayda taraftarlar, takımın kaptanlarından biri olan Neymar’ı "vurdumduymazlık" ve "milli formaya saygısızlık" ile suçladı. 

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