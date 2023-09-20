AirPods Yüzünden Hayatını Kaybeden Kadın

ABD'de bir kadın, AirPods Pro'yu vitamin ilacı sanarak yuttu ve hayatını kaybetti. Olay sosyal medyada viral oldu.

Apple ürünlerinin bugüne kadar birçok kez hayat kurtardığını gördük. Ancak ABD'de yaşanan yeni bir olayda, bir kadın AirPods yüzünden hayatını kaybediyordu. Beyaz AirPods Pro'yu vitamin ilacı sandığını söyleyen 52 yaşındaki kadın, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Vitamin sandı, kocasının AirPods'unu suyla içti

ABD'den gelen yeni bir habere göre, 52 yaşındaki Tanna Barker oldukça talihsiz bir kaza yaşadı. Yürüyüş yaptığı sırada vitamin ilacını yutmak isteyen Barker, bir elinde kulaklık bir elinde ise vitamin haplarını tutuyordu. Ancak ani bir kararla AirPod Pro'nun tekini suyla birlikte yuttu.

Konuyla ilgili konuşan kazazede, "Yürüyüşün yarısında vitaminlerimi almaya karar verdim. Avcuma ilaçlarımı koydum ve bir yudum su içtim. Arkadaşıma veda ettiğimde haplarımın elimde olduğunu fark ettim" ifadelerini kullandı.

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AirPods Pro'nun yavaşça midesine doğru indiğini hissettiğini söyleyen Barker, yanlışlıkla kulaklık yuttuğu için şaşkınlık içinde olduğunu söyledi. Bu kazayı kocasına söyledi ve ardından hastaneye gitti.

Yaşadığı olayı TikTok'ta anlatan 52 yaşındaki kadın, kısa süre içerisinde viral oldu. Kazayı anlattığı video milyonlarca kişi tarafından izlenirken, talihsiz kullanıcılar ise yeni bir anksiyete ile karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Barker, hastaneye gittikten bir gün sonra AirPods'un vücudundan çıkarıldığını bildirdi. Olay sonrasında herhangi bir aksilik yaşamamış olsa da, TikTok'ta bir hayli konuşulduğunu belirtmek gerekiyor.

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