AIDS Vakaları Artıyor: Uyarılar ve Önlemler

Türk Dermatoloji Derneği Veneroloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Osman Köse, AIDS vakalarının son 6 yılda 4 kat arttığını ve önlem alınmazsa 2030 yılına kadar yüzde 113 artacağını belirtti. Deri hastalıklarının belirtilerinin aşırı bir şekilde ortaya çıktığı durumlarda hemen dermatoloğa başvurulması ve şüpheli durumlarda test yaptırılması önemle vurgulandı.

Türk Dermatoloji Derneği Veneroloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Osman Köse, 1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında "AIDS son 6 yılda 4 kat arttı. En çok 25-35 yaş aralığında görülen AIDS için hemen önlem alınmaz ise 2030 yılına kadar yüzde 113 artacak ve toplam olgu sayısı 75 bin civarına ulaşacak ve bu durum ise halk sağlığını tehdit eden çok büyük bir problem olacaktır. Tüm vatandaşlarımıza iyileşmeyen yaralarda, deri hastalıklarının belirtilerinin aşırı bir şekilde ortaya çıktığı durumlarda vakit kaybetmeden dermatoloğa başvurmalarını ve eğer şüpheli bir öykü varsa hemen test yaptırılmasını öneririz " uyarısını yaptı.

Türk Dermatoloji Derneği Veneroloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Osman Köse, 1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla bugün yazılı açıklama yaptı. Köse, açıklamasında şunları ifade etti:

"AIDS EN SIK KORUNMASIZ VE RİSKLİ CİNSEL TEMASLA BULAŞIR"

"AIDS (Kazanılmış Bağışıklık Yetmezliği Sendromu) olarak bilinir ve HIV (Human Immunodeficiency Virus) isimli bir virüsle ortaya çıkar. Bu virüs vücudumuzun savunma sisteminde yetmezliğe yol açar ve hasta her türlü infeksiyondan kolayca etkilenir hale gelir. AIDS en sık korunmasız ve riskli cinsel temasla bulaşır. Buradaki en önemli risk faktörü çok eşliliktir. İlişki sırasında kondom kullanımı en önemli korunma yöntemidir. Hastalık bunun dışında virüs bulaşan enjektörlerle, kan nakli sırasında, anneden bebeğe doğum sırasında da bulaşır.

"A I DS TEMASLA BULAŞMAZ"

AIDS hastalığı; hastalığı taşıyan kişiye dokunmak, sarılmak, onunla tokalaşmakla bulaşmaz. Ayrıca HIV virüsü gözyaşı, ter, tükürük vb. sekresyonlardan ve herkese açık kullanımı olan havuz, banyo ve tuvalet gibi alanlardan da bulaşmamaktadır. Virus vücuda girdikten bir süre sonra ateş, iştahsızlık, kilo kaybı yanında deri hastalıklarının belirtilerinin aşırı bir şekilde çıkması şeklinde belirtilerde verir. Zamanla vücut savunma sisteminin zayıflaması ile birlikte de bakteri, mantar ve virüsler bir çok infeksiyonlara neden olurlar.

"TÜM DERİ HASTALIKLARININ NORMALDEN YAYGIN GÖRÜLMESİ AIDS İÇİN ÖNEMLİ BULGULARDAN"

HIV virüsünün deride özel bir bulgusu yoktur ancak tüm deri hastalıklarının normalden daha aşırı ve yaygın belirtilerle ortaya çıkması AIDS hastalığı için önemli bulgulardandır. Cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklara (genital siğil, genital uçuk, frengi, bel soğukluğu, klamidya vb.) sahip olan ve çok eşli cinsel yaşam süren hastalarda AIDS hastalığı bulaşma riski çok yüksektir.

"DÜNYADA AIDS ARTIŞ HIZI YAVAŞLIYOR"

Bugün için, DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü)/UNAIDS (Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı) verilerine göre 2022 sonunda dünyadaki toplam 39 milyon kişi HIV virusu ile yaşamaktadır. Dünyada AIDS artış hızı yavaşlamakta ve yeni tedavi yöntemleri ile yaşam süreleri uzamaktadır. Türkiye, halen dünyada HIV/AIDS açısından hastalığın az sıklıkta görüldüğü ülkelerden olmasına karşın yapılan araştırmalara göre eğer artış böyle devam ederse 2030 yılında 75 bin civarında ve 2040 yılında ise 375 bin civarında yeni HIV olgusu görülecektir.

"TÜRKİYE'DE AIDS SON 6 YILDA 4 KAT ARTTI, ÖNLEM ALINMAZSA 2023 YILINA KADAR YÜZDE 113 ARTACAK"

AIDS son 6 yılda 4 kat arttı. En çok 25-35 yaş aralığında görülen AIDS için hemen önlem alınmaz ise 2030 yılına kadar yüzde 113 artacak ve toplam olgu sayısı 75 bin civarına ulaşacak ve bu durum ise halk sağlığını tehdit eden çok büyük bir problem olacaktır. 2021 yılı sonu itibariyle Sağlık Bakanlığı resmi kayıtlarına göre ülkemizde toplam 32 bin 376 kişinin HIV virüsü ile yaşadığı saptanmış durumda. Ancak 2022 yılı istatistikleri yayınlanmadığı için son rakamlar bilinmiyor.

"ŞÜPHELİ DURUMLA KARŞILAŞAN HERKES HEMEN DERMATOLOGA BAŞVURMALI VE TEST YAPTIRMALI"

Türk Dermatoloji Derneği olarak, AIDS Farkındalık Günü'nü tüm vatandaşlarımıza hatırlatır, iyileşmeyen yaralarda, deri hastalıklarının belirtilerinin aşırı bir şekilde ortaya çıktığı durumlarda vakit kaybetmeden dermatoloğa başvurmalarını ve eğer şüpheli bir öykü varsa hemen test yaptırılmasını öneririz."