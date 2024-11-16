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AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: İstismar bulgusuna rastlanmadı

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İzmir'de 13 yaşındaki bir çocuğun AIDS nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, "Geçirmiş olduğu operasyonlar dolayısıyla tanı konulmada önce kan nakli yapılmadığı bilgisine ulaşılmış, psikiyatrik değerlendirmeler sonucu da herhangi bir istismar bulgusuna rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

İzmir'de 13 yaşındaki bir çocuğun AIDS nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü, "Geçirmiş olduğu operasyonlar dolayısıyla tanı konulmada önce kan nakli yapılmadığı bilgisine ulaşılmış, psikiyatrik değerlendirmeler sonucu da herhangi bir istismar bulgusuna rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

İzmir'de 13 yaşındaki A.E.K., AIDS (HIV) hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Çocuğun babasının da HIV testinin pozitif olduğu ortaya çıkarken, İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, herhangi bir istismar bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

"İSTİSMAR BULGUSUNA RASTLANMADI"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "HIV sebebiyle vefat eden 13 yaşındaki A.K. isimli hastamıza dair basına yansıyan iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Geçirmiş olduğu operasyonlar dolayısıyla tanı konulmada önce kan nakli yapılmadığı bilgisine ulaşılmış, psikiyatrik değerlendirmeler sonucu da herhangi bir istismar bulgusuna rastlanmamıştır. Süreç yargıya intikal etmiş olup devam etmekte olan bir soruşturma konusudur."

Yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunu yanıltan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği de hatırlatıldı.

AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: İstismar bulgusuna rastlanmadı
Kaynak: Haberler.com / Sağlık
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMR CAMEL:

iyide akp bakanı cıktı babası tarafında ıstımar edildi diye

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme3
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