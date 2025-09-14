Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu

Kanada'nın Vancouver kentinde yapılan sıra dışı bir operasyon, 34 yaşındaki Brent Chapman'a yeniden görme umudu verdi. Chapman, yıllar önce nadir rastlanan Stevens-Johnson sendromu nedeniyle görme yetisini kaybetmişti ve 20 yıl boyunca 50'den fazla başarısız ameliyat geçirdi.

DİŞLERİNDEN BİRİ ALINIP YANAĞINA YERLEŞTİRİLDİ

Doktorlar, bu kez Chapman'ın kendi dişini kullanarak çığır açıcı bir yöntem uyguladı. Arka dişlerinden biri alınarak yanağına yerleştirildi ve burada gözü ile beyni arasında bir "sinir köprüsü" işlevi gördü. Dokuların kaynaşması beklendikten sonra göz ameliyatı yapıldı; Chapman'ın doğal merceği çıkarılıp yerine yeni bir mercek takıldı.

Operasyonu gerçekleştiren göz cerrahı Greg Moloney, diş dokusunun vücudun reddetmeyeceği kadar güçlü bir yapı sunduğunu ve ışığı odaklayan mercekle beyin arasında yaşayan bir bağ kurduğunu açıkladı. Moloney, mercek değişimini "kırılmış bir otomobil camını yenilemeye" benzetti.

"20 YIL SONRA GÖZ TEMASI KURMAK ÇOK DUYGUSALDI"

Ameliyat sonrası ilk anda sadece el hareketlerini seçebilen Chapman'ın görüşü birkaç ay içinde keskinleşti ve 20/30 seviyesine ulaştı. Ancak doktorlara göre önümüzdeki 30 yıl içinde yeniden kör olma ihtimali yüzde 50. Tüm risklere rağmen Chapman, sevdikleriyle yeniden göz göze gelmenin tarifsiz bir mutluluk olduğunu söylüyor: "Yirmi yıl sonra ilk kez göz teması kurmak çok duygusaldı. Şimdi tamamen yeni bir dünyada yaşıyorum."