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Ağrı'nın Patnos ilçesinde 75 yaşındaki Mehmet Ali Öztürk'ün üçüncü parmağında meydana gelen ciddi doku kaybı, iki aşamalı operasyonla onarıldı. Yaklaşık üç hafta avuç içine dikili kalan parmak, ikinci ameliyatla yeniden ayrılarak doğal konumuna getirildi.

Patnos Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı cerrahi müdahale, dikkat çekti. Üçüncü parmağının uç kısmında (distal falanks) ciddi doku kaybı meydana gelen Mehmet Ali Öztürk'ün parmağı, uygulanan özel cerrahi yöntemle yeniden yapılandırıldı.

Hastanın yapılan muayene ve değerlendirmelerinin ardından, parmağın fonksiyonunu ve mümkün olduğunca doğal yapısını korumak amacıyla tenar flep yöntemiyle rekonstrüksiyon yapılmasına karar verildi.

Operatör Doktor Mevlüthan Büyük tarafından gerçekleştirilen ameliyatın ilk aşamasında, doku kaybının onarılması için hastanın yaralı parmağı avuç içine dikildi. Yaklaşık üç hafta boyunca parmak avuç içine bağlı şekilde tutularak doku iyileşmesinin tamamlanması beklendi.

İyileşmenin sağlanmasının ardından gerçekleştirilen ikinci operasyonla parmak avuç içinden ayrılarak yeniden doğal konumuna getirildi. Böylece iki aşamalı cerrahi müdahaleyle parmağın dokusunun ve fonksiyonunun korunması hedeflendi.

Mehmet Ali Öztürk'ten doktoruna ve hastane çalışanlarına teşekkür

75 yaşındaki Mehmet Ali Öztürk, yaşadığı tedavi sürecine ilişkin memnuniyetini dile getirdi. Hastaneye ilk geldiğinde böyle bir ameliyatın gerçekleştirileceğini tahmin etmediğini belirten Öztürk, Operatör Doktor Mevlüthan Büyük ile görüştükten sonra yapılacak operasyon hakkında bilgilendirildiğini ifade etti.

Ameliyat sürecinde doktorunun kendisine büyük destek olduğunu belirten Öztürk, operasyonun beklediğinden daha kolay geçtiğini söyledi. Tedavi sürecinde gösterilen ilgi ve alakadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürk, başta Operatör Doktor Mevlüthan Büyük olmak üzere tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Bölge halkı için önemli bir kazanım

Patnos Devlet Hastanesi'nde bu tür ileri düzey rekonstrüktif cerrahi işlemlerin gerçekleştirilebilmesi, bölge halkı açısından önemli bir sağlık hizmeti olarak öne çıkıyor.

Bu tür operasyonlar sayesinde uygun vakalarda hastaların başka illerdeki ileri merkezlere sevk edilmesine gerek kalmadan, ihtiyaç duydukları cerrahi tedavileri kendi bölgelerinde alabilmeleri mümkün oluyor.

Gerçekleştirilen başarılı operasyon, Patnos Devlet Hastanesi'nin sağlık alanındaki cerrahi hizmet kapasitesini de gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı