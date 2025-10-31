Ağrı'da Soba Zehirlenmelerine Dikkat: Öğrencilere İlk Yardım Eğitimi Verildi

AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Bölümü Öğretim Görevlisi Ümit Aktaş, öğrencilerine soba zehirlenmeleri vakalarında yapacakları ilk yardıma ilişkin uygulamalı eğitim verdi. Öncelikle ortamın havalandırılması gerektiğini belirten Aktaş, "Yapmamız gereken, hastanın hayati bulgularını stabilize edip, vücudunun oksijenlenmesini sağlamak ve en kısa sürede hastaneye ulaşmasını temin etmektir" dedi.

Havaların soğumasıyla birlikte evlerde ısınmak için sobalar ya da doğal gaz kombileri yanmaya başladı. Her kış mevsiminde bilinçsizce kullanım yüzünden meydana gelen zehirlenme vakalarıyla ilgili Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda öğrenciler bilgilendirildi. Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Bölümü Öğretim Görevlisi Ümit Aktaş, öğrencilere zehirlenme vakaları ve acil müdahale konusunda uygulamalı eğitim verdi.

'HAYATİ TEHLİKELER ORTAYA ÇIKABİLMEKTE'

Kış aylarında özellikle sobalı evlerde sık görülen karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat çeken Aktaş, "Karbonmonoksit, kömürün yanmasıyla ortaya çıkan, renksiz, kokusuz ve tahriş edici özelliği olmayan bir gaz. İnsan vücudunda oksijenin bağlandığı hemoglobine, oksijenden iki yüz kat daha fazla bağlanma özelliğine sahip. Bu bağlanma sonucu vücutta bozulmalar ve hayati tehlikeler ortaya çıkabilmektedir" dedi.

'ÖNCE HAVALANDIRMA YAPILMALI'

Bu tür durumlarda ilk yardımın önemine değinen Aktaş, "Vatandaşlarımız böyle bir durumla karşılaştığında öncelikle olay yerinin güvenliğini sağlamalı. Ardından ortam havalandırılmalı ve hasta olay yerinden uzaklaştırılmalı. İlk yardım ekipleri geldiğinde, eğer ortama girilmemişse önce havalandırma yapılmalı, sonra hastanın hayati bulguları değerlendirilerek müdahale edilmeli. Yapmamız gereken, hastanın hayati bulgularını stabilize edip, vücudunun oksijenlenmesini sağlamak ve en kısa sürede hastaneye ulaşmasını temin etmektir" diye konuştu.

'BİLİNÇ TAMAMEN KAPANABİLİR'

Karbonmonoksitin kana karışması durumunda ortaya çıkabilecek belirtileri de sıralayan Aktaş, şunları söyledi: "Karbonmonoksit kana karıştığında hastanın bilinç durumu değişiklikleri karşımıza çıkabilir, Hastanın bilinci tamamen kapanabilir veya yarı kapanabilir, biz buna oryante ya da yarı oryante diyoruz. Yer, mekan ve zaman ayrımı yapamayabilir ya da sorulan sorulara mantıklı cevap veremeyebilir. Bu durumlar, zehirli gazın vücuda girdiğinin ve hastanın etkilendiğinin göstergesidir."

'SOBAYI SÖNDÜRÜN' UYARISI

Vatandaşlardan ilk yardım konusunda bilinçli olmalarını ve özellikle kömür sobası kullananların dikkatli olmasını isteyen Aktaş, "Akşamları sobaları yakıp, havasız bir şekilde bırakmamak gerekiyor. Sobanın söndükten sonra uyumalarını öneriyoruz. Aksi durumda karşımıza ölümcül soba zehirlenmesi vakaları çıkıyor. Bu gibi durumların olmaması için çok dikkatli ve tedbirli olmamız gerekiyor" uyarısında bulundu.