Haberler

Ağrı'da Paletli Ambulansla Hastaneye Kaldırılan 2 Bebek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yüksek ateş ve öksürük şikayeti olan 2 bebek, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

AĞRI'nın Patnos ilçesine bağlı Dizginkale köyünde rahatsızlanan 2 bebek, paletli ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Patnos ilçesine bağlı Dizginkale köyünde 2 bebeğin yüksek ateş ve öksürük şikayeti bildirilince İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait paletli ambulans yola çıktı. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu arazide ilerleyen paletli ambulans, bir süre sonra köye ulaştı. Paletli ambulansa alınan, birisi 2 aylık, birisi 2 yaşında olan 2 bebek, anne ile birlikte kara yolunda bekleyen ambulansa ulaştırıldı. Hasta bebekler, Patnos Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Haber: Ümit OKTAN/AĞRI,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Ülkesinden kaçırılan Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var

Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti
Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı

Seçime böyle gidiyor: Makam odasının kapı detayı daha bomba
MHP'li Feti Yıldız paylaştı! Başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri

MHP'den başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri
İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma

İran'da olaylar sürerken sınırda çatışma: Çok sayıda kayıp verdiler
Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı
İrfan Can Kahveci'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı

İrfan Can'dan Mert Hakan Yandaş paylaşımı